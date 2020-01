Még gyorsabb wifivel tör előre az USA

Idehaza még az 5G frekvenciák bevezetése is csúszik, az Egyesült Államokban viszont nemcsak ebben szaladtak előre. A CES 2020 kütyüshow-ra készülődve az ingyenes wifit is megkínálták egy nagyobb frekvenciacsomaggal, hogy az ingyen netezőknek is jobb dolguk legyen.

Most a wifi hálózatok a 2,4 GHz-es és az 5GHz-es sávban működnek, és ezek közül az első biztosít nagyobb hatótávolságot, az utóbbi pedig szélesebb sávot, azaz gyorsabb netezést. A vezeték nélküli hálózat szabványosítását felügyelő Wi-Fi Alliance most felvette a kínálatába a 6 GHz-es sávot is, amelyben vagy tizennégy darab 80 Mhz széles blokkot, vagy hét 160 MHz széles blokkot lehet majd kialakítani.

Több eszközt tudnak kiszolgálni a routerek, és óriási sebességgel, a 10 gigabites sebesség könnyen elérhetővé válik

A 6 GHz-en is működő eszközöket majd Wi-Fi 6E felirattal találjuk meg a boltokban, ami nem összekeverendő az idén bevezetett sima Wi-Fi 6-tal, amit az egyszerűséég kedvéért csak wifi 6-nak nevezünk.

Sajnos egyelőre csak az Egyesült Államokban érdemes rámozdulni a wifi 6e-re. Ahogy a Wi-Fi Alliance fogalmaz, az USA vette át a vezető szerepet az wifizésben, miközben Európa és Ázsia csak vizsgálja, hogy mihez kezdjen a 6 GHz-cel.

Ezzel a frekvenciatuninggal a wifi az 5G ingyenes versenytársává válhat számos területen, és nagy előnyt jelenthet a mobilhálózattal szemben, hogy a céges felhasználók ezeket a routereket viszonylag könnyen beépíthetik a meglévő hálózati infrastruktúrájukba.

Hogy mi lesz a helyzet idehaza ezzel a frekvenciával, arról megkérdeztük az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot, és amint válaszolnak, friss cikket írunk a témáról.

(Wi-Fi Alliance)