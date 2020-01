Okos drogtároló kapott díjat a CES-en, csak azt nem mondhatták el, mire jó

Igazán elegáns megoldást talált ki a Keep Labs a kannabisz tárolására, és a Las Vegasban zajló CES kiállításon innovációs díjat is kapott az eszköz. Azzal a különleges feltétellel, hogy a bemutatásakor egy szót sem ejthettek a kannabiszról. Még a posztereikről és szórólapjaikról is el kellett tüntetni a szót.

Az USA több államában, így a CES-nek helyet adó Nevadában is legális a marihuána, akárcsak az alkohol és a nikotin fogyasztása. A kiállítást szervező amerikai szövetség, a CTA eddig is távol tartotta a CES-től az e-cigarettákat, de a Keep díjazása azt jelzi, némiképp enyhült az álláspontjuk. Persze ez a kütyü nem a fogyasztást segíti.

A Keep eszköze ugyanis egy hangszórós ébresztőórába épített tároló, amely frissen tartja a kannabiszt, és elzárja az illetéktelen kezektől. A hozzá tartozó app segítségével lehet felnyitni, miután a felhasználó a telefonon biometrikus módszerrel - arcfelismeréssel vagy ujjlenyomattal - azonosította magát. Riasztást is küld az app, ha azt érzékelik a doboz szenzorai, hogy valaki próbálja kinyitni.

Hermetikusan zárt a doboz, hogy az illatok se jussanak ki a szobába, akkuról is működik, és van benne mérleg, hogy mindig tudja az ember, meddig tart a készlete, külön tároló jut a papírnak.

A Keep ránézésre egyszerű pirulatárolónak is tökéletesen megfelelhet, ami praktikus lehet, ha valakinek rendszeresen gyógyszereket kell fogyasztania, és el akarja zárni a családtagok elöl.

(TechCrunch)