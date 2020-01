Lusta a telefonját elforgatni? A Samsung új tévét alkotott önnek!

"Képernyők mindenütt" – ebbe a két szóba sűrítette mondandóját a Samsung vasárnap este, a Las Vegas-i CES szórakoztatóelektronikai show-n tartott első bemutatóján. Bár korai még magabiztosan kijelenteni, azért megkockáztatjuk: a dél-koreai szórakoztató elektronikai cég eseményét minden bizonnyal a 2020-as CES legemlékezetesebbjei közt tartják majd számon, főképp a bakik miatt. A Ceasars Palace megakaszinó-hotelben tartott sajtótájékoztatón a cég három vezetője mutatta be, hogy milyen új termékekkel rukkol ki 2020-ban a Samsung, ami szeretné piacvezető pozícióját megőrizni, illetve tovább erősíteni a tévékészülékek, monitorok piacán.

Elsőként Dzsonghí Han, a képernyő-üzletág elnöke lépett a színpadra, hogy beszéljen kicsit arról a világról, amiben élünk, amiben egyre több és többféle képernyő vesz körbe bennünket. Különösen nagy megfejtés nem hangzott el azzal kapcsolatban, hogy napjaink embere szinte folyamatosan valamilyen képernyőre szegezi tekintetét, akár otthon van, akár dolgozik, akár úton van, akár kikapcsolódik. Egyre inkább adottnak tekinthető, hogy telefon, tablet, monitor, tévé, kis kijelző, nagy kijelző egyre megy, életünk része a tartalom, ami ezeken megjelenik, és aminek jelentős részét már maguk a felhasználók generálják. A Samsung ebben a képernyők uralta világban az életmód részének tekinti a különböző méretű kijelzőket, és ebből igyekszik kihozni a maximumot.

"Ahogy életmódunk folyamatosan fejlődik, a TV-képernyő is vele fejlődik" – mondta Dzsonghí Han, aki szerint a tévé ma már azért van, hogy "ellássa a fogyasztókat kedvenc tartalmaikkal, valós idejű információkkal - amikor és ahol csak szükségük van rá." A Samsung közeljövőre vonatkozó víziója tehát a "képernyők mindenütt", és 2020-ra mesterséges intelligenciával és 8K technológiával bélelt tévézésélményt ígérnek a vásárlók otthonaiba.

26 Galéria: CES 2020: Samsung First Look Fotó: Nagy Attila Károly / Index

Dzsonghí Han futtában megemlítette még, hogy a Fal (The Wall) nevű MicroLED-es moduláris képernyőrendszert tovább bővítik, ami leginkább a kijelzőket változatos méretekben használó cégek, vállalkozások, üzletek számára jelent majd a korábbiaknál szélesebb testreszabhatóságot. A mezei felhasználók számára izgalmasabb újdonságokat már nem Han, hanem Joe Stinziano, a Samsung America ügyvezető alelnöke és Grace Dolan, a Samsung America marketing alelnöke mutatta be.

Aki arra számított, hogy a Galaxy Fold nyitható-csukható kijelzőjű okostelefonjához hasonló forradalmi tévés hardverrel jönnek elő, csalódott is lehet, meg nem is. A tévégyártó cég a technológiai újítások felől nézve alapvetően nem csinál mást, mint folytatja a 8K QLED tévék sorozatát, itt-ott, ezzel-azzal bővítve azok portfólióját. A Samsung 2020-ra bekészített egyik nagy dobása is ebbe a taktikába illik: a Q950TS televízió a két éve kezdett 8K-s széria része, meglehetősen tökéletesre csiszolva. Az év zászlóshajójának szánt Samsung TV képességeit tekintve kétségkívül olyan gyártói csúcsmodell, ami hozza az elvárható magas színvonalat, de sokat nem kockáztat.

A 8K-s csúcsmodell

A Q950TS tehát 8K-s készülék, ami azt jelenti, hogy maximális felbontáson 7680 × 4320 darab, azaz csaknem 33,2 millió pixel alkotja a képet. A QLED panel kétszínű LED-es háttérvilágítása minden eddiginél élethűbb, szebb és kellemesebb kontrasztokat adó felvételek megjelenítésére képes. A mindössze másfél centi vastag, szinte teljesen káva nélküli Q950TS fő ereje azonban nem a menő dizájn vagy a csodaszép kép – ez ebben a kategóriában magától értetődő. Ami a lényeg: a tévébe beépített Quantum Processor 8K chip, illetve az abban dolgozó mesterséges intelligencia (AI) képes a nem-8K tartalmakat fölskálázni, így a régebbi, alacsonyabb felbontású (HD, full HD, 4K) felvételek is szépen jelennek meg a 8K-s tartalmakban szegény korát megelőző tévén. A gépi tanulás ebben az esetben – csakúgy mint az okostelefonos fényképezés terén – a hiányzó képi információk algoritmusokkal történő minél tökéletesebb pótlásában kap szerepet. A Q950TS képernyőjén egy régebbi videó akkor is élvezhető marad, ha közel sem 8K felbontásban készült: nem esik szét kásás pixelhalmokra, nem rontja a tartalomfogyasztás élményét.

26 Galéria: CES 2020: Samsung First Look Fotó: Nagy Attila Károly / Index

A készülék másik erőssége a virtuális 5.1-es térhangzás, amit több beépített hangforrással ér el. Négy hangszóró van a jobb és bal oldalon, illetve a basszust a hátlapon alul jobbra és balra is mélynyomók adják. Mindebből a hardveres fölállásból ismét csak a mesterséges intelligencia hozza ki a maximumot: a tévé szoftvere képes felismerni például, hogy egy filmjelenetben a fő hangforrás hogyan mozog, és az Object Tracking Sound+ (OTS+) funkció ehhez igazítja a beépített hangszórók működését, így hozva létre a térhatású hangzást.

Mindenképp említésre méltó még az Adaptive Picture nevű mód, ami automatikusan a szoba fényviszonyaihoz igazítja a fényerőt, telítettséget és kontrasztot, illetve az AVA, az Active Voice Ampilfier, amivel a tévé érzékeli, ha valaki bekapcsolt a közelben mondjuk egy porszívót, vagy konyhai robotgépet, és a beszédhang kiemelésével segít a tévénézőnek átvészelni a házimunkával járó nehéz pillanatokat.

Mivel természetesen okostévéről van szó, a szolgáltatásokban is keresi a Samsung a vásárlók kegyét. A mobilos Samsung Health app tévére faragásával a tévétorna fogalmát szeretnék újraírni (kamerával, fitkarkötővel, mozgásprogramokkal egészen professzionális edzéseket tarthat bárki az otthonában), a Samsung TV Plus összefogja a legnagyobb streaming-szolgáltatókat (Apple TV, Netflix, Disney), és a hangvezérlés lehetőségei is bővülnek: a Bixby mellé beköltöznek a Google és az Amazon gépi asszisztensei is. A Tap View funkcióval okostelefonról lehet egyetlen érintéssel átdobni a kontentet a tévére, sőt, azon a Multi View opcióval egyszerre nézhetjük kedvenc tartalmainkat: osztott képernyőn pöröghetnek a legforrób TikTok videók, és közben kíméletlenül zakatolhat a Black Mirror legfrissebb része is.

Séróbáró

Tap View funkció vezet át a vasárnapi keynote másik nagy dobásához, a tévézés legifjabb generációit célzó készülékhez. De ne is nevezzük tévézésnek, inkább médiafogyasztásnak, amiben az okostelefonok térhódítása hozott paradigmaváltást. Akármennyire is fájdalmas, eljött, itt van és maradni is fog a függőleges tartalmak kora, legyen az akár videó, fotó, akármilyen közösségimédia-felület. A Samsung ezen a téren kalandozva alkotott hardveresen előremutatót: a The Sero névre keresztelt tévét. Sero koreaiul függőlegest jelent, és fő tudománya, hogy képes a vele összepárosított okostelefonról érkező tartalmat a megfelelő orientációban megjeleníteni: ha vertikális videó, fotó fut a mobilon, a mobil helyzetét tükrözve a tévé képernyője vízszintesből kilencven fokkal elfordul és a tartalom így tölti ki a rendelkezésre álló függőleges képernyőt.

26 Galéria: CES 2020: Samsung First Look Fotó: Nagy Attila Károly / Index

A Sero el is nyerte a CES "legjobb innováció" díját, bemutatója ennek ellenére nem sikerült tökéletesen, mondhatni az összegyűlt több száz riporter előtt alakult ki egy klasszikus keynote-baleset, minden előadó rémálma: nem működött a bemutatni kívánt funkció. Hiába próbálták, már a telefon és a tévé párosításánál elvérzett a dolog, csak annyit sikerült szemléltetni, hogyan tud a képernyő elfordulni az állványon. A wifi-hálózat leterheltségére hivatkozva végül le is mondtak a Sero fő funkciójának szemléltetéséről, amilyen kínos fiaskót nem nagyon láthattunk eddig a Samsungtól.

Persze az igazat megvallva, az utóbbi időben az effajta bakik már olyan gyakoriak, hogy felmerül a gyanú, talán a nagyobb hírverés kedvéért kerülnek bele a profi show-k forgatókönyveibe is – ahogy a kiszivárogtatás is mindennapi üzletági gyakorlat lett. A Sero esetében talán azért nem erről lehet szó, mert később a bemutatótérben fölállított készülékek sem működtek tökéletesen: a hoszteszek szemmel láthatóan sokat küzdöttek, hogy a tévék valóban úgy táncoljanak, ahogy a tartalom fütyült.

Arról mindenesetre még semmit nem tudni, hogy hazánkban pontosan mikor és mennyiért lesznek kaphatók a Samsung új tévéi, annyi biztos, hogy mivel vadiúj fejlesztésekről van szó, prémium kategóriás lesz az áruk. A magyar Samsung igyekszik minden új készüléktípusból behozni az országba, így a tavalyi CES sztárjával, az LG föltekerhető tévéjével ellentétben a most bemutatott készülékek elérhetőek lesznek Magyarországon is.

(Munkatársunk a Samsung meghívására és költségén vett részt az eseményen, a cégnek ugyanakkor semmilyen beleszólása nem volt a cikk tartalmába.)