Újabb bajra derült fény a Boeing 737 Maxoknál

A Boeing több száz 737 Maxot gyártott, de jelenleg egyik sem repülhet, mert a repülési hatóságok megvonták a típus használati engedélyét. A fedélzeti szoftver egyik biztonsági komponensének hibája miatt két gép is lezuhant 2018-ban, illetve tavaly. Bár a cég azt állítja, hogy a végrehajtott szoftverfrissítés nagy valószínűséggel kiküszöbölte a hibát, a hatóság mindeddig nem adott engedélyt a gépe újbóli felszállására.

És ez a Boeing által várva-várt engedély valószínűleg most még távolabb tolódott a jövőbe. Ugyanis egy decemberi audit során, amit az amerikai Szövetségi Repülésügyi Hatóság (FAA) rendelt el, korábban nem jelentett hiányosságokat tártak fel a 737 Maxok kábelezésében. A cég arról tájékoztatta az FAA-t, hogy vizsgálják a huzalozás azon részeit, amelyek a farok irányítását látják el, és túl közel vezetnek egymáshoz képest.

Olyan közel, hogy az felveti a rövidzárlat esélyét.

Az ügyről a New York Times számolt be először, több Boeing-mérnökre hivatkozva. Az esetleges rövidzárlat a gép lezuhanását is okozhatja, ha a pilóták nem reagálnak megfelelően. A Boeing szóvivője megerősítette az értesülést. Emellett elmondta, hogy elsődleges szempontjuk, hogy a 737 Max mindenben megfeleljen a biztonsági követelményeknek, mielőtt visszaáll a szolgálatba. Arról nem nyilatkozott, hogy a probléma további áttervezést, illetve átépítést tesz-e majd szükségessé, ezzel tovább odázva a típus újbóli repülését.

Az újabb galiba leküzdése már az új vezérigazgató, David Calhoun dolga lesz, minthogy karácsony előtt kirúgták elődjét, a cég iránti bizalom megrendülésére hivatkozva. Az eltávolított Dennis Muilenburg egyik utolsó döntésével leállíttatta a 737 Maxok gyártását, minthogy elmaradtak a rendelések.

A katasztrófák utáni első rendeléseket csak tavaly novemberben regisztrálták.

Ez nem jelenti azt, hogy a Boeing ne gyártana repülőket, hiszen egyéb típusokból havonta 42 darab gurul ki a vállalat hangárjaiból. Az esetleges újabb 737 Max rendeléseket a termelés leállításának dacára is ki tudják használni, hiszen az utóbbi hónapokban 400 példányt halmoztak fel a típusból.

(CNN)