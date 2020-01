A Facebook betiltja a deepfake videókat

A közösségi hálózat bejelentette, hogy a felhasználási feltételeinek megváltoztatásával betiltja platformon a mesterséges intelligencián alapuló algoritmusokkal készített deepfake videók megosztását. Ezek olyan videók, amelyen úgy tűnik, mintha valaki más mondaná azokat a mondatokat, amelyeket hallunk. A változtatásokat az idei amerikai elnökválasztási kampányra készülve vezették be.

A tilalom csak az AI-val készítet deepfake-re vonatkozik. Vagyis azok a megtévesztő videók, amelyeket konvencionális videóvágási technikákkal készítenek, elméletileg továbbra is megjelenhetnek a Facebookon. Mindezidáig nem bukkantak fel politikai megtévesztés szándékával készített deepfake videók a Facebookon. A legtöbb ilyen anyagot sajtótermékek, aktivistaszervezetek töltik föl egyértelmű magyarázattal, a felhasználói tudatosság növelése céljából.

A Guardian megjegyzi, hogy az eddigi legkártékonyabb félrevezető videókhoz nem kellett semmiféle mesterséges intelligenciát használni, mindössze a szokványos vágómódszereket. A legutóbbi brit választások alkalmával a Konzervatív Párt publikált egy olyan videót, amelyet úgy vágtak meg, mintha az egyik munkáspárti képviselő nem válaszolt volna egy Brexittel kapcsolatos kérdésre. Hasonló incidens Magyarországon is történt. Jól ismert, hogy az MTV Híradója Daniel Cohn-Bendittel járt el ugyanígy.

A Facebook a deepfake tilalma mellett egyéb eszközökkel is küzd a félrevezetés ellen. Több mint negyven nyelven működő ötvennél is több adatellenőrző partnerük minden megosztást megvizsgálhat. Ha álhírnek minősül, drasztikusan lecsökkentik a terjedését a hálózatban, ha pedig hirdetésről van szó, vissza is utasítják azt.

Az nem egyértelmű, hogy miért csak az AI-vel módosított videókat tiltották be. Az elemzők szerint valószínűleg el akarják kerülni, hogy gondolatrendőrségnek nevezzék őket és cenzúrát kiáltsanak, amikor egy kézzel megvágott videó igazságtartalmáról hoznának szubjektív döntést.

