Őrült ötlet, de éppen ezért lehet, hogy az emberek vevők lesznek az összehajlítható laptopra, amit nyugodtan nevezhetünk óriástabletnek vagy hordozható monitornak - mert végül is az. Az Intel Horseshoe Bend néven minden partnerének elérhetővé teszi ezt a dizájnt, a Lenovo pedig hamarosan piacra dobja Thinkpad X1 Fold néven az első ilyen gépét. Nem kell aggódni, konzervatív formatervű gépből is sokat bemutattak az idei CES-en.

Las Vegas az a hely, ahol az elektronikai gyártók a legvadabb elképzeléseiket is megmutatják. Néha előfordul, hogy a végén nem lesz termék belőlük, vagy mire piacra dobják, még háromszor áttervezik, de amit most az Intel és a Lenovo művel, az egészen biztosan a boltokba kerül.

A Lenovo tavaly májusban mutatta meg először a hajlítható OLED kijelzővel felszerelt összecsukható pc-t, ám akkor még nem merték az újságírók kezébe adni az eszközt. Most azonban már úgy mutatták be, mint ami piaci megjelenésre kész.

NEMCSAK TERMÉKNEVE VAN A THINKPAD X1 FOLDNAK, HANEM IGEN MASSZÍV, 2500 DOLLÁROS ÁRA IS (740 EZER FORINT).

A kijelző 4:3 képarányú és 13,3 colos, a felbontása pedig 2048×1536 pixel. Egyedül az meglepő ebben, hogy laptopszerűen félbehajtva nagyjából akkora a gép, mint egy netbook, és az a termékkategória is érdekes kísérlet volt ugyan, de hamar véget is ért. Az aprócska méret és a szűkös billentyűzet egyszerűen nem klappol az emberi testhez.

A profi felhasználók igen nagy része még mindig fontosnak tartja a billentyűzet minőségét, és kizárt, hogy a kijelző teljesen sík felülete lenne erre a megfelelő válasz. Kivéve persze, ha a gép hibátlanul felismeri a kézírást, és/vagy minden létező nyelven tökéletesen szöveggé alakítja a diktált szöveget, mert akkor valóban lemondhatunk a gombokról.

Egy árnyalatnyival eltérő az Intel prototípusa, amit Horseshoe Bend néven mutatott be, annak ugyanis gigantikus, 17,3 colos a kijelzője, amikor teljesen szétnyitjuk. Elképzeltem, ahogy egy repülő turistaosztályán valaki kicsap majd maga elő egy ilyen gépet, és félig a szomszéd utas tálcájára kell ráállítani, mert máshogyan nem fér el. Ebben a méretben inkább otthoni gépként tudom elképzelni, amit a tévé elé is magunkkal vihetünk, ha közben laptopozni akarunk, de majd meglátjuk, hogy mit hoznak ki belőle az Intel partnerei, elvégre ez tényleg csak prototípus.

Asztali gépek? Laptop gombokkal?

A konzervatív szekcióban vannak azok a pc-k és laptopok, amiket tényleg meg is vesznek majd tömegesen a felhasználók, és nemcsak azért, hogy a vaskos pénztárcájukat lobogtassák mások előtt, hanem mert, mondjuk, dolgozni akarnak azokon.

Ezen a területen úgy látszik az Apple Mac Pro gépe volt nagy hatással más gyártókra, a CES-en ugyanis a többi cég is a digitális tartalomgyártók piacát vette célba. Nem kellett messzire lapozni a névsorban, csak az Acerhez, a tajvani gyártónál ugyanis az egész ConceptD termékpaletta erről szól.

A ConceptD 700 egyenesen a Mac Pro gépet veheti célba, ugyanúgy Intel Xeon processzorra épül, amit Nvidia Quadro grafikus egységekkel egészítettek ki. A dizájnerek az Acernél is merészek voltak, bár nem annyira, mint az Apple-féle sajtreszelő megálmodói. A ConceptD skandináv formaterve letisztult szagelszívóra vagy fűtőtestre emlékeztet. Tuningolhatóságban sem volt elég merész az Acer, az általuk választott Xeon processzor viszonylag gyenge, és hol van az a 64 GB-os memóriakorllát a Mac Pro maximum másfél terabájtjához képest? Ez inkább egy túltolt hobbigép, mintsem profi munkaeszköz.

Egy fokkal izgalmasabb a ConceptD 7 Ezel laptop, amelynek összevissza forgatható a kijelzője, és teljesen kilapítva tabletté változik a gép.

Az Asus annyiban konzervatív, hogy megtartotta a billentyűzetet, de ők is elrugaszkodtak a megszokottól a Zenbook Duo kétkijelzős formatervével. Ugyanezt a megoldást láttuk náluk a tavaly bemutatott Zenbook Duo Pro laptopon, ám annak a gépnek 2,5 kilós súlya volt, ami nem éppen az ultrahordozható kategória.

Na de itt a Zenbook Duo a maga másfél kilójával, ugyanúgy plusz kijelzővel, és bár leesett a Pro címke róla, a 10. generációs Intel processzor, 16 GB RAM és 1 TB ssd bőven elég lehet a grafikai munkákhoz, amire ezt a gépet kitalálták. Abban nem vagyok száz százalékig biztos, hogy a laptop aljába letolt billentyűzeten és a mellé bezsúfolt touchpaden álomszerű élmény a munka, de ezt majd meglátjuk, amikor lesz alkalmunk kipróbálni.

Egészen más irányt vett a HP a szuperkönnyű Elite Dragonfly laptoppal, amit inkább az utazó üzletemberek táskájában szeretne viszontlátni a gyártó. Az 1 kilogrammos gépbe a világon elsőként építették be a Tile nyomkövető rendszert, ami lehetővé teszi, hogy egy mobilos app segítségével megtaláljuk a laptopot. Talán eleve a nagyvállalati ügyfelekre gondoltak a HP-nál, amelyek helyből több száz ugyanolyan gépet rendelnek, mert ezzel elkerülhető a kavarodás.

Az Elite Dragonfly ennél többet is tud, beépített 5G modemmel csatlakozik a netre, ami most leginkább az Egyesült Államokban mondható nagy dobásnak, ott ugyanis jó ideje építik a hálózatot, és a legtöbb nagyvárosban már elérhető az 5G. Emellett még akár 16 GB RAM, Core i7 processzor és 2 TB tárhely is belefért a parányi gépbe, szóval semmiből nincs hiány.

Még egy izgalmas gépbe került 5G, amit nem hagynánk ki a felsorolásból, és ezzel visszatérünk az elejére, a Lenovóhoz. A Yoga 5G gép kinézetre tök átlagos, középkategóriás hardver, ám ez nem az Intel processzorára épül, hanem a Qualcomm Snapdragon 8cx csipre, amivel állítólag 24 órás üzemidőre képes aksiról. Hogy ehhez milyen munkabírása van a gépnek, és mit nyújt rajta a Windows 10, azt későbbi teszteken tudjuk majd kideríteni.

(Borítókép: Lenovo ThinkPad X1 Fold / Index)