Igazi magyar garázscég ment Vegasba szerencsét próbálni

Örömteli hír, ha magyar termék is felbukkan a CES-en, és a Remootio pont oda való, hiszen az amerikai autósoknak vittek egy fontos kényelmi kiegészítőt. Maga a termék nem túl látványos, egy kis fekete doboz, amit rá lehet kötni az elektromos ajtónyitó vezetékére, hogy ettől fogva az engedélyezett felhasználók az ajtót okostelefonnal tudják kinyitni, ami úgyis mindig náluk van. Ez önmagában még nem lenne érdekes, de a Remootio értesítéseket is küld a kapunyitásokról, ideiglenes, megadott időtartamra szóló belépés is beállítható, mondjuk a kertésznek vagy egy AirBnb vendégeknek.

A távirányító összeköthető a Google Home, az Amazon Alexa és az Apple Siri rendszerével, hogy hangos utasításra nyíljon a kapu. Valószínűleg barlangbejárattal is működne, mint az Ali baba és a negyven rabló mesében a szezám tárulj parancs, amennyiben van már elektromos barlangnyitó rendszer 24 vagy 36 voltos bemeneti feszültséggel, hogy a Remootio ráköthető legyen.

Garázsból a garázsokba

A vállalatot Szántó Csaba és Kurucsó Bence alapította, akik együtt jártak egyetemre, és amikor elkezdtek azon agyalni, hogy mibe is vágjanak bele, a találkozóikon mindig problémás volt a kertkapu nyitása.

„A hagyományos távirányító jele hol elért a kapuig, hol nem. Kitaláltuk, hogy vegyünk okostelefonról irányítható kapunyitót. Megvettük, viszont nem voltunk vele megelégedve, ezért vettünk egy másikat is, de az sem tetszett igazán. Így jött az ötlet, hogy szerintünk tudnánk jobbat csinálni” - mondta Szántó Csaba.

A fejlesztés 2017 őszén kezdődött, és 2019 tavaszára már minden összeállt, akkor indítottak el egy Indiegogo kampányt. Azóta a felhasználók visszajelzései és kérései alapján fejlesztik tovább az eszközt.

Bár ők is látják, hogy sok hasonló termék van a piacon, és az autómániás Egyesült Államokban is rengeteg háztartásban van ehhez hasonló garázsnyitó, mégis úgy látják, hogy van esélyük labdába rúgni, mert az emberek hajlandók lecserélni a régi eszközüket új funkciókért.

Ilyen a fentieken túl, hogy a Remootio wifin és bluetooth kapcsolaton egyaránt kezelhető, és mellettük szól, hogy komolyan vették a kiberbiztonságot. A felhasználók adatai ugyanis nem valahol a felhőben vannak, hanem maga az eszköz tárolja a kulcsokat, a mobil és az eszköz közti kapcsolat titkosított, és naplózzák az eseményeket.

A Remootio a CES startupoknak fenntartott Eureka Park részlegén mutatkozik be, ahová csak a szervezők szűrőjén átjutva lehet bekerülni.