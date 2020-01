Elon Musk még több Starlink műholdat küld az űrbe, a csillagászok egyre idegesebbek

A SpaceX 60 újabb kis műholdat bocsátott fel föld körüli pályára, ezzel tovább gyarapítva a globális szélessávú internetszolgáltatás biztosító szatellithálózatát. Az újabb műholdakat egy Cape Canaveralból indított Falcon-9-es rakéta vitte föl az űrbe.

Ezzel az öt tucatnyi műholddal immár a SapceX az a cég, amely a legtöbb kereskedelmi célú szatellitet működteti. Utánuk a Planet Labs következik, akiknek kevesebb mint 150 műholdjuk van, amelyek a Földet fotózzák. De még a mostani szám is eltörpül ahhoz képest, amit terveznek. A SpaceX-nek már most is engedélye van 12 ezer műhold felbocsátására, de már 40 ezerről beszélnek, ha beválik a Starlink hálózat.

Két újabb 60-as szállítmányt még januárban fellőnek, és a cég még idén el akarja kezdeni a szélessávú internetelérés sugárzását - egyelőre lokálisan. A csillagászok eközben tiltakoznak, mert a rengeteg műholdról visszaverődő fény egy idő után praktikusan lehetetlenné teheti a távoli égitestek földi megfigyelését.

A SpaceX próbálja nyugtatni a kedélyeket, és azzal érvel, hogy műholdjai csak közvetlenül a fellövés után ilyen fényesek. Amint a kezdeti 290 kilométer magas pályáról később 550 kilométerre emelik őket, akkor a probléma meg fog szűnni. Eközben a cég megosztotta a Starlink műholdak pozícióját csillagászokkal, hogy jobban tudják tervezni a megfigyeléseiket. A legutóbbi 60 műholdat kísérleti bevonattal látták el, amitől a tükröződés csökkenését várják.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI — SpaceX (@SpaceX) 2020. január 7.

Azt nem állíthatjuk, hogy ezek az állítások megnyugtatták a csillagászokat, különösen, hogy a SpaceX mellett más cégek is terveznek rengeteg műholdból álló konstellációkat pályára állítani. Az egyik a brit OneWeb, amely 650 szatelitet akar felbocsátani. Ennél sokkal nagyobb erőforrásokkal gazdálkodó konkurens lehet az Amazon, amely ebből az üzletből sem kíván kimaradni. A Kuiper-projekt elnevezésű tervük szerint háromezernél is több műholdat fognak üzemeltetni.

E számok nagyságának megértéséhez nem árt tudni, hogy jelenleg 2200 működő műhold kering a Föld körül.

(BBC)