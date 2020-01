Beülne a Sony autójába?

Autós szakújságíró kollégák általában csak távolról, fél szemmel figyelik a Las Vegas-i CES eseményeit, pedig a kiállításon egyre több szó van az autózásról - hiszen ebben is évek óta az elektronika dominál, ami fokozza az utazás kényelmét és biztonságát.

Ennek ellenére minket is meglepett a Sony:

begurított egy saját elektromos autót a sajtótájékoztató színpadára.

Lenyűgözően dögös a Vision-S nevű járgány, a műszerfalról vissza is köszön ránk a Sony kiváló érzéke a kezelőfelületekhez, amivel eddig mobilokon és okostévéken találkozhattunk. Pont azt látjuk az utastérbe bepillantva, amit egy tévégyártótól várunk, az autó műszerfalát teljes szélességében elfoglalja egy hatalmas kijelző.

Arra viszont igen kicsi az esély, hogy a jövőben Sony márkájú autókkal rójuk a kilométereket az utakon. A japán gyártó elsősorban azért rakta össze ezt a prototípust, hogy tesztelni tudja a szenzorait.

Rájöhettek, hogy az önjáró autókba elképesztően sok kamerát telepítenek, és ha a Sony ezt a területet uralni szeretné - ahogy bekebelezte a mobilos kameraszenzorok piacát is - , akkor első kézből ismerniük kell az autógyártók igényeit és az előttük álló kihívásokat. Vannak már tapasztalataik e téren, a Toyota Corollában és a Lexus NX-ben is megtalálhatók a szenzoraik, de a saját autóval még fejlesztési fázisban tesztelhetik az újításaikat.

A Vision-S autóba 33 kamera és távolságérzékelő time-of-flight (TOF) szenzor került, és ezek nemcsak az utat kémlelik, hanem az utasokat is. Természetesen Sony hangrendszer van az autóban, és nem lennénk meglepve, ha a fejhallgatóikban található világbajnok aktív zajszűrést is alkalmaznák.

Mivel a Sony még nem rakott össze egy teljes elektromos autót, a járműnek ezt a részét, a motorokat és az aksikat egy nagy tudású iparági beszállítóra, a kanadai Magnára bízta. Ennek a cégnek olyan megrendelői vannak, mint a Ford, a Mercedes, és a Tesla, és ez alapján valószínűleg jó kezekben van az Vision-S. Az elektronikából sem minden a Sony terméke, a Qualcomm és az Nvidia is beszállt a fejlesztésbe.

Öveket bekötni, jön a robotautós áttörés

Ne hagyjuk elterelni a figyelmünket az olyan futurisztikus koncepciókkal, mint a Hyundai és az Uber közösen kifejlesztett repülő taxija, amivel az utak után a városok légterét is megtöltenék járművekkel. A Mercedes által bemutatott Vision AVTR koncepció is leginkább arra jó, hogy az Avatar mozifilm által inspirált jövőbeli autóról készült fotókat lementsünk háttérképnek, amíg ki nem jön a következő, hasonlóan elborult látványterv.

Az önvezető autózás elterjedésének következő fokozatát sokkal inkább az határozza majd meg, hogy elérhetőbbé válnak a szenzorok. A robotautós kísérletek ma azért rendkívül drágák, mert a fejlesztők használt LIDAR, az autó környezetét lézerimpulzusokkal letapogató eszköz első változatai több mint húszmillió forintba kerültek.

A szenzort fejlesztő Velodyne azonban a CES-en előállt egy körülbelül harmincezer forintba kerülő változattal ugyaebből. A VelaBit nevű kütyü hatótávolsága csupán 100 méter, ami fele a drágább verzió 200 méterének, de az ára lehetővé teszi, hogy szó szerint telepakolják az autókat ezekkel az érzékelőkkel. Ez hatalmas javulást hozhat az egyszerűbb sávtartó és vészfékező automatikák működésében.

Óriási előrelépést jelent az is, hogy a Bosch bejelentette, elkezd saját fejlesztésű LIDAR-t gyártani. A német vállalat a globális autóipar legmagasabb, Tier-1 fokozatú beszállítói közé tartozik, vagyis a lehető legszorosabb kapcsolatban van a nagy márkákkal, és ez segíti majd a vezetéstámogató és önjáró megoldások terjedését.

A Samsung tulajdonában lévő Harman a gyalogosokat és a többi, nem autónak számító közlekedőt is ellátná közlekedéstámogató eszközökkel. Azt tervezik, hogy a villámgyors 5G mobilhálózatok segítségével juttatnának el riasztásokat a gyalogosokhoz, ha egy kevésbé belátható szakaszon autó keresztezi az útvonalukat. Ez az autók és bármi más közötti kommunikáció, vagyis a V2X technológia területe, ahol dolgozik egy magyar nagyágyú is, a Commsignia, és ők is kiállítottak a CES-en.

A budapesti társaság a városi szenzortelepítések másik felét teszi jövőbiztosabbá. A csipgyártó Qualcomm standján kiállító cég eszközei a városi közlekedési lámpákat és épületekre telepített kamerákat kötik össze a járművekkel, hogy azok belássanak az utcasarkon túlra, és időben értesüljenek az útvonalukon várható eseményekről: balesetekről, lezárásokról és megváltozott útviszonyokról. A Commsignia egy technikai frissítéssel lehetővé tette, hogy a városi önkormányzatok bátrabban tudjanak felkészülni az önvezető autókra, elkezdhessenek infrastruktúrát építeni, és ne kelljen eközben a háttérben zajló szabványháború miatt aggódniuk.

Útkeresés az adatokhoz

Ma már kimondható, hogy az autógyártók lemaradtak a Big Data óriási piacáról, és kénytelenek lesznek az adatgyűjtés területen együttműködni a technológiai cégekkel, amelyek most is világszerte több milliárd mobiltelefonnal gyűjtik az információkat a közlekedőkről, a Waze és más navigációs appok segítségével.

Az Intel autós alegysége, a Mobileye a CES-en jelentette be, hogy együttműködik a BMW és a Volkswagen konszernekkel, és az autóikba épített szenzoraikkal és kameráikkal gyűjtenek majd anonimizált adatokat.

Így részletesebb és aktuálisabb térképek készülhetnek majd

A CES-en ezt azzal demonstrálták, hogy a Las Vegas utcáit bejáró BMW-k adatai alapján 24 óra alatt részletes térképet készítettek a városról. Ezzel nemcsak az autósok járhatnak jól, ha értesülnek egy éppen zajló útjavítási munkáról, de az útkezelők is anélkül térképezhetik fel a javítandó kátyúkat, hogy a saját embereiket ki kellene küldeniük az utakra.

Robot utazik a robotautón

Autonóm járműveken nemcsak emberek utaznak majd, a boltokból megrendelt árukat is célszerű lesz így eljuttatni a vevőkhöz. Ehhez viszont teljesen fölösleges lenne potyautasként rakodómunkásokat szállítani, akik a járdától a küszöbig el tudják vinni a csomagokat.

A Ford talált ki erre egy izgalmas koncepciót, az Agility Robotics összehajtogatható humanoid robotját helyeznék el a járműveiken, amely a helyszínen kicsomagolja magát, és két lábon caplat fel a megrendelő ajtajáig. A Digit nevű robot is LIDAR segítségével tájékozódik a nyilvánvalóan tök ismeretlen környezetben, hiszen aligha várható el, hogy a térképészeti cégek a világ összes lépcsőházát bejárják - és az is kizárt, hogy napról napra nyomon kövessék, mikor melyik lépcsőfordulóba raktak ki egy gigantikus fikuszt, ami blokkolja az út felét.

Jól járnának a vevők is, mert a Digit nagyjából 18 kilogrammig bármit felcipel a lakásunkig, és biztosan nem fog fájó derékra panaszkodni, ha csak két fordulóval tudja felvinni a cuccokat. És még a pizzába se köp bele, ha az előző két rendelésnél nem adtunk neki borravalót.

(Borítókép: A Sony Vision-S nevű autója a Las Vegasban zajló CES kiállításon 2020. január 6-án. Fotó: Mario Tama / Getty Images)