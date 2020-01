Amerikának kevesebb diplomás, és több szakmunkás kell

Őszintén szólva nem lehet könnyű feladat felállni egy gigantikus bálterem színpadára, és egy órán keresztül a munka jövőjéről beszélni olyan embernek, aki

a világ egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb családjába született, és sosem dolgozott abban az értelemben, ahogyan a legtöbben dolgozni szoktak,

a saját vállalkozásai vagy csődbe mentek, vagy botrányosan értek véget,

a vezetékneve ott virít a szomszéd szálloda tetején, aranyozott betűkkel, egy nagyobb ház méretében,

és akinek az édesapja a főnöke, mint egy családi vállalkozásban, azzal a különbséggel, hogy ez a vállalkozás az Amerikai Egyesült Államok.

Ivanka Trump mégis megpróbálta, és egy órás panelbeszélgetést tartott Las Vegasban a munkaerőpiac jövőjéről.

Valószínűleg egy CES-es bejelentést sem övezett ekkora biztonsági készültség, pedig alapvetően a kormány egyik tanácsadója érkezett beszélgetésre, nem maga Donald Trump, mégis már reggel bosszankodott a taxis, hogy nem érti, miért van ekkora zűrzavar a városban. Amikor elmondtam ki érkezik, majdnem áthajtott a szembejövő sávba, így inkább megvártam, hogy pirosat kapjunk, és csak akkor mondtam el, miről is fog beszélni. Az út hátralevő részében Shirley, a sofőr szívrohamközeli állapotban tajtékzott azzal kapcsolatban, hogyan adhat elő valaki olyanról, amiről fogalma sincs, ráadásul beleszületett a tutiba, soha nem dolgozott meg semmiért, és egyébként is, soha nem is találkozott átlagemberekkel. Hát még ha Shirley tudta volna, hogy hamarosan mehet majd átképezni magát építőipari munkássá, mert sofőrökre nem lesz szükség, de ezekre a szakmákra annál inkább. De ne szaladjunk ennyire előre.

Bár sokaknak nem tetszett már annak a ténye sem, hogy az elnök lánya ellátogat a konferenciára, Ivanka Trumpot udvarias taps fogadta a Palazzo előadótermében, ahol Gary Saphiro, a Consumer Technology Association vezetője beszélgetett vele a munkerőhiányról, és a lehetséges megoldásokról. Végül gyakorlatilag egy jó egy órás kampánybeszédet kaptunk oktatási reformmal, munkaerőpiaci újításokkal, és véget nem érő önfényezéssel.

Trump azzal kezdte, hogy mindenkit biztosított, hogy az amerikai munkaerőpiac soha nem volt még annyira mint most: a fizetések növekednek, aki akar az tud dolgozni, és még sosem volt ennyire alacsony a munkanélküliség

Köztudott, hogy az elmúlt 18 hónap intézkedéseinek köszönhetően rengeteg olyan munkavállaló tudott visszatérni a munkaerőpiacra, akik eddig nem tudtak dolgozni

- mondta Trump, és itt külön kiemelte, hogy nem csak a korlátozott munkaképességű emberekről van szó, hanem azokról is, akik látják, mennyire jó az adórendszer, milyen jók a fizetések, mennyi lehetőség van az országban, ezért úgy döntenek, hogy visszatérnek a munka világába. Mellesleg azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok történetében még soha annyi megváltozott munkaképességű ember nem dolgozott, mint most.

Ha van is probléma, az nem a munkaerőhiány, hanem a képzett munkaerő hiánya - mondta ki végül. Ami logikailag egy picit ellentmond annak, hogy aki akar, az tud dolgozni, mert akkor ezek szerint mégis vannak olyanok, akik szeretnének, de nem tudnak elhelyezkedni.

De ebbe nem mélyedtünk bele, mert Trump hamar felvázolta apja kormányának elképzeléseit, hogyan lehet ezen javítani.

A legfontosabb az oktatás gyökeres átalakítása

Az amerikaiak többségében még mindig él az a nézet, hogy a sikeres karrier alapja egy jó diploma, pedig ennek éppen az ellenkezője igaz. Nincs szükség ennyi diplomás emberre, sokkal inkább szakmunkásokra van szükség. Még akkor is, ha az Amerikai Egyesült Államokban vannak a világ legjobb egyetemei.

A Trump-család oktatási reformjának az alapillére az lenne, hogy legyen szó szakképzett informatikusokról vagy építőmunkásokról, a szakma a legnagyobb nagy érték. Sőt, a cél az lenne, hogy az egész oktatás szakmaközpontú legyen, és rövidebb, hiszen ha karrierváltásra kerül sor valaki életében, akkor nem valószínű, hogy visszaül pár évre az iskolapadba, hanem valami gyors megoldásra vágyik, és erre kell felkészülni az oktatási rendszernek. A jövőben sokkal nagyobb reklámot szánnak annak, hogy népszerűsítsék a hiányszakmákat, és felhívják a fiatalok figyelmét, hogy egyetem és főiskola nélkül is lehet karriert építeni.

Cégek az oktatásban

A nagy cégek szerepvállalása nem csak arról kell, hogy szóljon, hogy hálásak, amiért adócsökkentést kapnak, és olyan környezetet teremtünk, ami előnyösebb a számukra, hanem hogy részt vesznek az oktatásban is, hogy az keresletalapú lehessen.

Trump szerint az átképzések jól működnek, ma már több olyan ember dolgozik IT-s területen, aki nem is olyan régen még azt se tudta, mi az internet.

Az átlátható képzés részeként előrevetített egy még csak munkafázisban járó elképzelést, amit nagyon szeretne, ha megvalósulna: hogy az egészségügyi adatokhoz hasonlóan az oktatási adatokat is központilag tárolnák. A rendszer lényege az lenne, hogy a munkáltatónak egyszerűbb legyen ellenőrizni a munkavállaló hátterét, és teljes képet lásson a munkavállaló képzettségéről. Ehhez persze az lenne ideális háttér, ha a fentebb említett rövidebb és specifikusabb kurzusokból állna az oktatás, és akár azt is látná a munkáltató, ki végzett el újraélesztési tanfolyamot - vagyis minden képzés egyben lenne.

Ez megkönnyítené a munkakeresést is, a rendszer jelezne, ha a közelben pont olyan szaktudáshalmazzal rendelkező embert keresnek, amilyennel mi rendelkezünk.

És ezzel el is értünk a következő ponthoz, a HR-rendszer teljes átalakításához. Trump arról beszélt, hogy teljesen újra kell gondolni a követelményeket, ugyanis egy csomó olyan álláshirdetés van, amihez diplomát kérnek, pedig maga a munka ezt nem kívánná meg. Itt Saphiro rákérdezett, hogy mi a helyzet a kormányközeli állásokban, ott alkalmazzák-e ezt a módszert, mire Trump kissé zavartan bevallotta, hogy nem, de igyekszenek változtatni.

Nők a munkaerőpiacon

Szóba került még a nők munkapiaci helyzete, ami Trump szerint - meglepő fordulat! - sosem volt még ennyire jó Amerikában. A munkaerőpiac 47 százaléka nőkből áll, és a családok 40 százalékában a nők keresnek jobban. Ezért is vezették be, hogy az apák is otthon maradhassanak a gyerekkel, hiszen ha a nő a családfenntartó, akkor nem biztos, hogy meg tudja tenni, hogy hónapokra kiessen a munkahelyéről. Ezért van tervben, hogy a gyerektámogatási és a gyerekgondozási támogatásokat is megreformálják.

A nők mellett kiemelt szerepelt kapnak a kisebbségek és hátrányos helyzetűek, akiket Trump szerint ösztöndíjakkal kell támogatni, hogy szakmához jussanak, és el tudjanak helyezkedni. Azt mondta, készen állnak, hogy ezt meg is valósítsák, sőt a kormány már eddig is aktívan szerepet vállalt az átképzésekben és az oktatásban.

De mi a helyzet a bevándorlókkal?

Az elnök szerint őrültség lenne iskoláztatni a bevándorlókat, majd akkor kirakni őket az országból, amikor munkavállalókká válnak. Ennek semmi értelme nem lenne - válaszolta a kérdésre az elnök lánya. Fejlődni kell, a gazdaságnak növekednie kell, ehhez a világ legjobb elméire van szükség, és olyan emberekre, akik naggyá teszik az országot. Ugyanakkor áldozni kell az amerikai dolgozókra, és olyan képzéseket kell nekik biztosítani, amik alkalmassá teszik őket, hogy gond nélkül találjanak olyan munkát, ami biztonságot jelent nekik, és a családjuknak.

Ettől ugyan a közönség nem lett sokkal okosabb, mégis udvarias tapssal búcsúzott Ivanka Trumptól.

Fotó: Nagy Attila Károly / Index

(Borítókép: Ivanka Trump (The White House) és Gary Shapiro (CTA) beszélgetése Út a munka jövőjéhez címmel. Fotó: Nagy Attila Károly / Index)