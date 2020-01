Az emberek lehűltek az elmúlt évszázadban

Carl Reinhold August Wunderlich nélkül ma nem lenne láz. A német orvos határozta meg ugyanis a 19. század közepén a normál testhőmérsékletet. A leírások szerint igyekezett biztosra menni, mert szó szerint több mint egymillió hőmérsékletmérés adatait átlagolta, és meghatározta, hogy az egészséges ember testhőmérséklete 37,0 Celsius-fok.

Igen, jogosan kapták most fel a fejüket, hiszen nem annyi, inkább 36,7-36,8 fok, 37 már a hőemelkedés határa. Wunderlich a méréseihez egy viszonylag hosszú, több mint 20 centiméteres (vagyis igen pontos mérésre képes) lázmérőt használt. Ez a maga korában igazán hitech volt, de azóta persze már elavultnak számít.

Fotó: Wikipedia Carl Reinhold August Wunderlich

Így nem csoda, hogy az azóta eltelt 170 évben egyre-másra jelentek meg a Wunderlichtet cáfoló, pontosító tanulmányok, amelyek szerint lejjebb kell vinni néhány tized fokkal a normál testhőmérséklet referenciaértékét. Csakhogy - derült ki a Stanford Egyetem kutatóinak kutatásából - lehet, hogy

nem Wunderlicht hőmérője mért rosszul, hanem tényleg lehűltek időközben az emberek.

A kutatók feltúrták az amerikai orvosi archívumokat, és majdnem 200 ezer ember orvosi kartonjából gyűjtötték ki a testhőmérsékleti adatokat. 24 ezer uniós veteránét az amerikai polgárháború idejéből, 15 ezret a hetvenes évek országos egészségfelmérő programjaiból, illetve 150 ezret a Stanford Egyetem saját nyilvántartásából, ami az évezred első éveinek állapotát tükrözi.

Az eredmények alapján egyértelmű, hogy idővel változott az átlagos testhőmérséklet. És nem is kicsit. Azoknak a férfiaknak, akik a 19. század elején születtek, átlagosan 0,59 Celsius-fokkal volt magasabb a testhőmérsékletük, mint a mostaniaknak. Az adatok azt mutatták, hogy stabil, évtizedenként 0,03 fokos csökkenés ment (illetve megy jelenleg is) végbe az emberi testhőmérsékletben. A hűlés a nőknél is hasonló:

a 19. század végéhez viszonyítva mára 0,32 fokkal lett alacsonyabb a nők hőmérséklete.

Nem valószínű, hogy a hőmérsékletmérés technológiájának fejlődése ilyen egyértelműen egy irányba mutató változást idézett volna elő, így felmerül a kérdés, hogy akkor mi okozhatja a változást. A kutatást vezető Julie Parsonett szerint rengeteg szempontból változik az emberi test fiziológiai működése az időben, így igazából az lenne a meglepő, ha ez nem érintené a testhőmérsékletet. Mást eszünk, más körülmények között élünk, mint annak idején, és természetesen a fertőzésekkel szemben is másképp védekezünk.

(MedicalXpress)