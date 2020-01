Az EU még szöszmötöl a szuperwifivel

Január elején írtuk meg, hogy elindult a wifi 6E szabvány, ami abban hoz újdonságot, hogy a korábban használt 2,4 GHz-es és 5 GHz-es frekvenciák mellé felveszi a 6 GHz-et is, ezzel megnő a routerek átviteli sebessége, valamint a párhuzamosan kezelhető eszközök száma.

Az Egyesült Államokban már használhatják ezt a frekvenciát ezek az eszközök, ám az Európai Unió lemaradásban van. Mint azt a Nemzeti Média- és Hírlözlési Hatóságtól (NMHH) megtudtuk, a 6 GHz-es sávban Európában főleg bérelt vonali szolgáltatások és távközlési gerinchálózati összeköttetések üzemelnek, illetve a sáv egy részében nem polgári alkalmazások üzemelnek.

Persze az EU is reagálni kíván a megváltozott fejhasználói szokásokra és igényekre, és az 5,925-6,425 GHz közötti, 500 Mhz széles sávban vizsgálja a wifis felhasználás lehetőségét. Ezzel kapcsolatban egy jelentés is készül, a sáv használatát szabályozó határozat kidolgozása is folyamatban van - mondta nekünk az NMHH. Ezek tervezett határideje 2020 júliusa.

Ennek a sávnak a másik részét, a 6,425-7,125 Ghz közötti tartományt azonban az 5G-nek adhatják a következő években, ám erről csak a Rádiótávközlési Értekezlet (WRC) 2023-as ülésén hoznak majd döntést.

Az USA-ban a távközlési bizottság a teljes 5,925-7,125 GHz közötti, összesen 1,2 GHz széles sávot odaadta a wifin ingyen netezőknek, így ők szabadon élvezhetik a gigabitjeiket, amihez a feltuningolt wifi 6E révén férhetnek hozzá.