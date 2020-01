Kína szolgálatba állította a világ első mobil kvantumműhold-kommunikációs állomását

A Quantum Space Satellite-et 2016-ban állította pályára a kínai űrügynökség. Ez a vilg első kvantumkommunikációra alkalmas műholdja. Segítségével egyrészt a kvantum-összefonódás nevű jelenséget tanulmányozzák, másrészt a kvantumkulcs-megosztáson alapuló titkosítóeljárásban rejlő lehetőségeket dolgozzák ki. Mindkét eljárás a kvantummechanikán alapul.

A heifei tudományos és műszaki egyetem szakemberei most beüzemelték az első mozgatható állomást, amellyel kommunikálni lehet a műholddal. Eddig még csak statikus adóállomással lehetett felvenni a kapcsolatot vele. Az állomás közvetítésével (elvileg) feltörhetetlen üzeneteket küldtek Jinanból Sanghajba.

Az eddigi adóállomás 10 tonnát nyomott, de a mobil alig 80 kilót, és egy autó tetejére is ráépíthető. A jelentős méretcsökkentés érdekében csökkenteni kellett a adás teljesítményét is, ami sávszélesség-csökkenéssel is járt. Az állomás jelenleg 4-10 kilobit/s átviteli sebességre képes, míg a statikusi állomás akár 40 kbit/s-re is.

Az állomás segítségével kvantumkulcs-megosztáson alapuló biztonságos kommunikációt bonyolítottak le. A kommunikáció fotonok küldésével és fogadásával történik. Kínában bankok már rutinszerűen használnak kvantumkommunikációt távoli városok közötti kapcsolattartásra.

