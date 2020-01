Terjed Amerikában a prérifarkas-bűnözés

Egy prérifarkas harapott meg Chicagóban egy ötéves kisfiút, aki stabil állapotban van ugya, de kórházi kezelésre szorult. Ugyanaznap, ugyancsak Chicagóban egy férfit is fenéken harapott egy prérifarkas (nem világos, hogy ugyanaz vagy egy másik), aki kisebb sérülésekkel ugyancsak kórházba került.

Az Egyesült Államokban egyre szaporodnak a prérifarkas-támadások, mivel a ragadozó az elmúlt száz évben folyamatosan és intenzíven terjeszti ki élőhelyét szinte minden irányba. Ma már a legsűrűbben lakott urbánus környezetben sem számít különlegességnek, ha az utcán csatangoló prérifarkast látnak.

A becslések szerint Chicagóban és környékén 3-4000 példány élhet, így valójában a számukat tekintve sokkal több támadás is előfordulhatna. Két nappal a kisfiú megtámadása előtt ugyanazok a tűzoltók mentettek ki a Michigan-tóból egy átfázott prérifarkast.

A kojotok nagyon alkalmazkodóképes jószágok, remekül feltalálják magukat a városban is. Ebben segíti őket, hogy a nagyobb testű ragadozókkal ellentétben ők egészen apró prédákon is megélnek. Egeret, nyulat, mókusokat és madarakat fogyasztanak, emellett a szemetet is megeszik - bár nem olyan előszeretettel, mint az amerikai városok másik gyakori vad jövevénye, a mosómedve.

A prérifarkasok általában védekezésképpen támadják meg az embert (és ha csak tehetik, nem kerülnek a szeme elé), de a harapások harmada vélhetően zsákmányszerzési céllal történt. Ilyenkor szinte mindig kisgyerek az áldozat. Chicagóban 2005-ben már 20-szor több prérifarkas-támadás történt, mint az 1990-es években. A prérifarkasok inkább a gazdagabb kerületeket kedvelik, mert ott nagyobb kertek, dúsabb növényzet van.

A kutatók mindenesetre megjegyzik, hogy mielőtt pánikba esne bárki is a támadó prérifarkasoktól, ne felejtse el, hogy kutyaharapásból nagyságrendekkel több történik, és az nem izgat senkit sem.

(CBS)