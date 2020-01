Tinédzser gyakornok fedezett fel egy új bolygót a NASA-nál

Tizenhét éves gyakornok fedezett fel egy új bolygót a NASA-nál, írja az ABC. A new yorki Wolf Cukier tavaly júliusban vizsgálta az amerikai űrkutatási hivatal exbolygóvadász űrszondájának, a TESS-nek (Transiting Exoplanet Survey Satellite) az adatait, amikor rátalált a Földnél hétszer nagyobb TOI-1338b bolygóra.

Cukier a Földtől 1300 fényévnyire található TOI-1338 rendszer megfigyelése közben fedezett fel valamiféle sötétséget a rendszer egyik égitestjénél: mint kiderült, egy olyan bolygóról volt szó, ami két csillag körül is keringett – ezt a kutatók körkörös bolygónak is nevezik.

Miután a felfedezést a kutatásban résztvevő mentorok elé vitte, Cukier hetekig foglalkozott a felfedezéssel, a bolygó megtalálásáról szóló hipotézisét pedig a szakértők is megerősítették. A NASA szerint nagyon ritka eset egy-egy ilyen körkörös bolygó felfedezése, ugyanis a rendszer egyik napjának veszítenie kell a fényerejéből ahhoz, hogy fel tudják fedezni az égitestet – ilyesmi pedig háromhavonta egyszer fordul elő.

A TOI-1338 rendszerben mozgó két nap ráadásul nagyobb a mi Napunknál is, az egyik 10, a másik 30 százalékkal.

„Bár voltak néha kétségeink, a gyakornokprogram végére biztosak voltunk abban, hogy egy bolygót sikerült felfedeznünk” – mondta Cukier az ABC-nek. Ez egyébként az első alkalom, hogy a TESS egy két csillag körül keringő bolygót fedezett fel, eredményeiket pedig ezen a héten mutatták be az Amerikai Csillagászati Társaság honolului ülésén. Cukier és mentorai az eredményeket most egy tudományos folyóiratban mutatnák be, a tizenhét éves fiú pedig szívesen folytatná a kutatásait a NASA-ban.

(Borítókép: NASA's Goddard Space Flight Center)