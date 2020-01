Eggyé válik az autó és vezetője

A legnagyobbat idén a Mercedes-Benz gurította, ami a koncepcióautókat illeti. Nem igazán világos, hogy a marketingen kívül még milyen megfontolásból álltak össze James Cameron filmrendezővel, de a lényeg, hogy az Avatar című film ihletésére építettek egy olyan autót, amitől mindenkinek leesik az álla. A Vision AVTR (Avatar és Advanced Vehicle Transformation egyben) csupa ív és domborulat, csupa fény és árnyék, olyan mint valami organikusan termett luxusgépkocsi topográfiai térképe. Már a kerekei lenyűgözőek (egymástól függetlenül mozoghatnak, emiatt az autó képes 30 fokban oldalazva is gurulni), de gyakorlatilag minden egyes részletén hosszan el lehet időzni, a műszerfaltól (amin természetesen nincsenek műszerek, egyetlen íves kijelző az egész) kezdve, az üléseken (igazi kagylóhéjak) át a hátán lévő szellőzőkig (33 bionikus szárnyacska, amik akár kommunikációra is alkalmasak). A Mercedes azt mondja, hogy az elektromos négykerék-meghajtású, 350 kW-os motorral felszerelt Vision AVTR karbonsemleges, újrahasznosítható, környezetbarát anyagokból készült, de még a grafénalapú akkumulátora is komposztálható. Kormánykerék és hasonló haszontalanságok nincsenek benne, a sofőr a középső konzolon lévő érintős kontrollerrel irányítja az autót, a szerkezet érzékeli a vezető szívverését, lélegzetét, így tudja beazonosítani az autó tulajdonosát is. Az autó AI-ja figyeli az utasok alapvető életjeleit is, és azokhoz igazítja az utastér atmoszféráját, az utasok pedig ha fölemelik tenyerüket, az abba vetített kezelőfelületen különféle autóba épített funkciókat tudnak elérni. Az persze teljesen nyilvánvaló, hogy az AVTR sosem lesz sorozatgyártott autó, de a belezsúfolt forradalmi technológiák mindegyike megjelenhet idővel a jövendő autókban. Ha ezek közül egyet kellene kiemelni, akkor az akkumulátor hangik a legígéretesebbnek: a Mercedes szerint az autó energiatárolója "grafénalapú szerves sejtkémiai" elven működik (jelentsen ez bármit is), és semmiféle ritka, mérgező vagy drága fémet nem tartalmaz – ha mindez igaz, és kellő hatásfokkal működik is, az tényleg forradalmasíthatja az akkumulátorok gyártását és felhasználását. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)