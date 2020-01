Egy hétig elélnek és meg is gyógyulnak a beteg májak a testen kívül egy új eszköz segítségével

Egy új eszköz képes egy héten át életben tartani az emberi májat a testen kívül – írja a Gizmodo. A fejlesztés jelentősége, hogy így ennyi idő alatt az esetlegesen megsérült szerv helyreállítható és előkészíthető transzplantációra.

A hagyományos technológiák a legjobb esetben is csak 24 óráig tudják felhasználható állapotban tartani a szervátültetésre előkészített májakat. Az új perfúziós eszköz, amit a zürichi intézmények tudósai fejlesztettek ki, egy hétre tolja ki ezt az időtartamot. Különösen nagy áttörésnek tűnik, hogy a szerkezet nem csak a máj állapotának megőrzésére képes, hanem meg is tudja gyógyítani az esetlegesen fertőzött májakat. Ezt már disznó- és embermájakon is sikerrel tesztelték, ezután jöhetnek majd az első valódi emberi donorok, akikbe beültetik a gépet már megjárt szerveket.

Az eszköz úgy működik, hogy a normál emberi test funkcióit szimulálja, vagyis vért, oxigént szállít szervnek, felügyeli a glükózszintet és a vörösvérsejt-számot, valamint eltávolítja a salakanyagokat. Ez a mesterséges testimitálás egészül ki tápanyagok és más alapvető vegyületek bevitelével, mindez teljesen automata módon.

Fotó: USZ

A tesztelési fázisban a kutatók fogtak 10 olyan májat, amelyeket korábban transzplantációra alkalmatlannak találtak a rossz állapotuk miatt, betették a gépbe, és az egy hét elteltével újra megnézték, milyen állapotban vannak. Az eredmények szerint 10-ből 6 szerv egészségessé vált, normál funkciókat mutatott a 7. napon. Érdekes módon közben súlyt is vesztettek, átlagosan 25 százalékkal könnyebbek lettek, amit egyelőre a tudósok sem értenek teljesen, mindenesetre a fogyásnak nem volt negatív hatása a májak működésére.

Az új technológia egyrészt segíthet abban, hogy több máj legyen alkalmas szervátültetésre, másrészt az egyhetes eltarthatóság a májak szállítását is megkönnyíti. A publikáció, amelyben az eszközt bemutatják, úgy számol, hogy ha beválik és elterjed, az akár megduplázhatja vagy megháromszorozhatja a transzplantációra elérhető májak számát.