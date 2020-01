Meglepő felfedezést hoztak a döglött aligátorok

Egy vérfagyasztó kísérlet tudományos eredményeiről számoltak be tengerbiológusok a PLOS One tudományos lapban. A vizsgálat úgy indult, hogy döglött aligátorokat süllyesztették a Mexikói-öböl fenekére, ahol ászkarákok villámgyorsan felzabáltak minden ehető húst az állatok teteméről. Erről egy videót is kiadtak még tavaly áprilisban.

Abban is volt valami izgalmas, hogy vajon mihez kezdenek a mélytengeri élőlények az aligátorokkal, hiszen normális esetben nem igazán találkoznak vele.

Időnként előfordul, hogy élelem után kutató éhes aligátorok a tengerre vetődnek, de mégsem ők az ászkarákok élelemforrásai. Ennek ellenére az ősi élőlények nem vetették meg a húsukat, az egyik tetemet 24 óra alatt csontig lepucolták.

A tudósokat viszont jobban érdekelte az a barnás szmötyi, ami az állatok csontján maradt. DNS-vizsgálattal kiderült, hogy ezek az Osedax nemzetségbe tartozó csontevő férgek eddig ismeretlen fajának egyedei. Korábban nem találkoztak a Mexikói-öbölben egyetlen Osedax fajjal sem.

Ezek a férgek háromezer méteres mélységben is megtalálhatók, és általában elpusztult bálnákkal táplálkoznak, a fenékre lehullott csontjaikba zárt lipideket igyekeznek megszerezni.

A másik aligátortetem utóélete is kalandosnak bizonyult, az ugyanis eltűnt a helyszínről. Miután alaposabban megnézték a tenger fenekét, húzásnyomokat vettek észre, és a kötélen ejtett harapásnyomok alapján valószínű, hogy elrabolta egy cápa.

(Cnet)