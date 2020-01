A CES egyik nyitókonferenciáján 2020 egyik legnagyobb trendjének a digitális egészséget kiáltották ki, ami nem áll meg ott, hogy az EKG vagy vérnyomásmérő is része az okosóráknak, hanem az új technológiák segítségével a rehabilitáció, megelőzés, sőt a betegségek diagnosztizálása is egyszerűbbé válik. Ami innen most még a távoli jövőnek, utópisztikus egészségügyi ellátásnak tűnhet, sokkal hamarabb elérhetővé válik, mint gondolnánk.

Emlékszik még az otthoni vérnyomásmérők előtti időkre?

Nem volt az olyan régen, amikor egy egyszerű vérnyomásmérésért is az orvoshoz kellett menni, ma viszont már a legtöbb családban van otthoni vérnyomásmérő. Ahogyan ezek elterjedtek, úgy terjednek majd el más diagnosztikai eszközök is - így vezette fel az Omron kiállítója az új terméküket. Ők az egyik legismertebb gyártó, ha otthoni vérnyomásmérőkről van szó, a legújabb fejlesztésük pedig az első olyan, az amerikai gyógyszerészeti hatóság által is jóváhagyott vérnyomásmérő, ami egyben EKG-mérésre is alkalmas, bluetooth kapcsolattal a telefonnal összeszinkronizálható, és bármikor elküldhető a kezelőorvosnak.

De lassan úgy tűnik, hogy eljön az az idő is, hogy az orvosokkal elég lesz a távolból kommunikálni, ezzel pedig mind a páciens, mind az orvos időt spórol. A Mediwand például több diagnosztikai mérést tud elvégezni, legyen szó bőrvizsgálatról, torokvizsgálatról, fülvizsgálatról, egy eszközzel gyorsan és hatékonyan el lehet küldeni az orvosnak az adatokat, akinek így nem feltétlenül kell házhoz mennie. A Medwand készítői hangsúlyozzák, hogy az eszköz nem arra való, hogy otthon diagnosztizálgassa magát valaki, a felhasználást inkább úgy képzelik el, hogy idősotthonok, hospice házak használhatják, vagy alapjaiban reformálhatja meg a háziorvosi ellátást azzal, hogy a vizsgálatokat az asszisztens el tudja végezni, az orvos pedig akár élőben kiértékelheti a rendelőjében ülve.

Sőt, bemutatták az első otthoni vérelemző gépet, ami az ígéretek szerint gyorsan és olcsón elemzi ki a vérmintákat, otthonról. Elég egy kis szúrás, és a mesterséges intelligenciával megtámogatott xRblood elkezdi elemezni a vérmintát, az ígéretek szerint teljes vérképpel tud szolgálni, és többé nem kell várni a vérvételre és az eredményekre. A gyártó szerint ez az eszköz alapjaiban változtatja majd meg a vérminták elemzését, és ahogyan elterjedt otthon a vérnyomásmérők használata, úgy terjednek majd el az otthoni laborok is.

Már nem akarják alapjaiban megváltoztatni az idősek mindennapjait

A CES másik nagy tanulsága az volt, hogy az idősgondozásban egyre több cég jön rá, hogy teljesen feleslegesen próbálkozik azzal, hogy idős emberek alapvető napi rutinján változtasson, inkább elkezdtek azon gondolkozni, hogyan lehet úgy felügyelni őket a távolból, hogy közben nem avatkoznak bele az életükbe, és nem erőltetik rájuk, hogy mostantól hordaniuk kell egy karkötőt, amit ráadásul két naponta még a töltőre is fel kell tenniük.

A Caregiver szolgáltatásról már írtunk a startupok versenye kapcsán, az alapvető elképzelés, hogy a lakás különböző pontjaira érzékelőket helyeznek el, és ez naplózza, hogy mi történik. Tudni fogja, ha az idős rokona nem igazán kel ki az ágyból, ha nem nyitotta ki a gyógyszeres szekrényt, vagy ha túl sokat jár éjjel a mosdóba, így egyszerűbben rá tud kérdezni, hogyan is van az idős rokon.

A másik ilyen megoldás az okospizsama, ami elsőre nagyon rosszul hangzik, de maga az alapötlet nem rossz. Egy sima átlagos pizsamáról van szó, mosható, kényelmes, és néhány fazonja akár szabadidőruhának is elmegy, de van benne egy kis szenzor, ez végzi az alvásfigyelést, riaszt ha elesett a pizsama viselője, vagy ha egy ideje tétlen. Sőt, hangszóróval összekötve minden nap tart egy kis átmozgatást is, és figyeli, hogy milyen intenzitással tudja a viselője végrehajtani. Sőt, ha a pizsama nem lenne elég, van EKG-mérős póló, és elektromos izomstimulációs kezeslábas is, amivel 20 percnyi átmozgató edzést lehet végrehajtani, akár VR szemüveggel összekötve és ezzel el is jutottunk a következő nagy trendhez.

Játékos rehabilitáció

A hagyományos rehabilitáció sok mindenről szól, de nem a szórakozásról. A Neofect azonban újragondolta ezt az egészet, és a stroke utáni rehabilitációt játékos formában oldja meg, szerintük ugyanis minél jobban élvezi valaki a feladatokat, annál többet és szívesebben csinálja, és annál gyorsabb és hatékonyabb lesz a rehabilitáció. Egyszerűnek hangzik, elméletben az is, technológiailag viszont már sokkal nagyobb kihívást jelentett megalkotni. A Neofect újítása egy olyan eszköz, ami egy kapaszkodós okosmérleghez hasonlít, és ami az egyensúlyérzéket fejleszti. Úgy jön a bal és jobb talp a képernyőn, mint ahogyan mondjuk a Guitar Heroban a hangjegyek, csak itt az a feladat, hogy az egyensúlyt az egyik lábról a másikra tegye az ember. A fejlődés folyamatosan nyomon követhető, egyre nehezebb feladatokat lehet megoldani, miközben a gyógytornász akár a távolból is felügyelheti a foglalkozásokat, az eszköz pedig folyamatosan monitorozza, hogyan alakul a talpak terhelése, mennyire stabilan áll a páciens. Az okos kesztyűjüket már 2017-ben bemutatták, ez a finommotoros mozgások rehabilitációját szolgálja, szintén játékosan. Itt kézmozdulatokkal kell irányítani egy űrhajót, lövöldözni és elpusztítani az ellenséget, miközben az eszköz nyomon követi, mennyit fejlődött a kézmozgás például egy sztrók után.

A Dimension Robotics Dr Caro nevű robotkarját egy 23 inches kijelzőhöz lehet kapcsolni, és a végtagok idegi kapcsolatának újjáépítésében segít. A robotkart több módon be lehet állítani, segítheti a beteg kezét vezetni, vagy lehet növelni az ellenállást, és itt is a játékos gyakorlásra mentek rá, készítők szerint ugyanis azt látják, hogy kortól függetlenül szívesebben játszanak a betegek, mintha csak azt a feladatot kapnák, hogy egy nap hányszor és hogyan kell mozgatni a kezet. Ráadásul ezzel a módszerrel azonnali visszajelzést kapnak a fejlődésükről is, ami pontosan ugyanúgy működik, mintha az ember szimplán tetriszezne, vagyis belefeledkezik a játékba, és egyre jobb lesz, csak itt ez jelen esetben azt jelenti, hogy gyorsabban nyeri vissza az egészségét.

Az Exosystem is a játékos gyakorlásban hisz, ők azoknak segítenek, akiknek a térdük fáj. Maga a szerkezet egy hagyományos térdvédőnek néz ki, azonban a szenzorok segítségével teljesen feltérképezi a térd egészségi állapotát és az izmokat, majd játékos formában indítja el a tréningeket, hogy a betegnek újra fájdalommentes legyen az élete. Olyan módszerekkel dolgozik, mint a neuromuszkuláris elektromos stimuláció, ami ez előtt csak kevesek számára volt elérhető, kifejezetten drágán.

A jövő trendje egyébként valószínűleg pont a rehabilitáció lesz, ugyanis a személyre szabott edzésprogramokkal, az érzékelőkkel ellátott fitneszeszközök egyre inkább nyitnak majd azok felé is, akik nem feltétlenül fogni vagy erősödni szeretnének, hanem vissza szeretnék nyerni az egészségüket, ehhez pedig gyógytornát kell végezniük. A CES digitális egészségről szóló konferenciája szerint egyre több az olyan otthon is használható eszköz, ami figyeli, hogy megfelelő-e a felhasználó tartása a gyakorlatok elvégzése közben, hogy jó szögben, jó terheléssel végzi-e a feladatokat, ez a technológia pedig hamarosan lehetővé teszi azt is, hogy a személyre szabott gyógytornát is otthonról végezhesse el a beteg, a gyógytornásznak pedig elég online bekapcsolódni, vagy ellenőrizni, hogyan fejlődik a betege.