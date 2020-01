NASA: Ez volt Földünk legmelegebb évtizede

2019 volt a második legmelegebb év a globális hőmérsékletek 1880-as rögzítése óta, és

a tavalyi év az eddig legmelegebbre mért évtizedet zárta le.

A Meteorológiai Világszervezet, a NASA és a szintén az amerikai kormányzat alá tartozó Nemzeti Oceanográfiai és Légköri Hivatal által szerdán nyilvánosságra hozott közös kutatás – mely a Föld különböző pontjain felállított több ezer mérőállomás adatait összesíti - szerint 2019 csak egészen picit volt hűvösebb, mint az El Niño hőhullámai miatt rekordesztendőnek számító 2016. A kutatás megállapítja, hogy 2019-ben

a földfelszínen mért hőmérséklet globális átlaga csaknem egy fokkal volt nagyobb az 1951 és 1980 között mért hőmérsékleti átlagoknál.

Az amerikai kutatások eredményei egybevágnak az Európai Klímaügynökség múlt héten közölt – más módszertanra alapozott – megállapításaival, illetve a világtengereken végzett nemzetközi kutatásokkal. Mindkét kutatás a széndioxid-kibocsátásra és más üvegházhatású gázokra vezeti vissza a rekordmeleget. Gavin Schmidt, a NASA Goddard Intézetének igazgatója le is szögezte:

A melegedés egyértelmű és kétségbevonhatatlan trend (...) és abban is biztosak vagyunk, hogy emberi tevékenység eredménye.

Petteri Taalas, a Meteorológiai Világszervezet főtitkára pedig arra figyelmeztetett:

A szén-dioxid-kibocsátás jelenlegi trendjével egy 3-5 Celsius-fokos hőmérséklet-növekedés felé tartunk a század végéig.

Ez pedig jóval meghaladja a 2015-ös párizsi klímaegyezményben megfogalmazott célt, hogy a világ országai 1,5-2 Celsius-fokra korlátozzák a hőmérséklet növekedését.

A kutatásról beszámoló New York Times arra is figyelmeztet, hogy a klímaváltozás nem csak a higanyszálon mutatkozik meg, hanem olyan nagyon is kézzelfogható és nagyon is aktuális eseményekben, mint a megdöbbentő méreteket öltő ausztráliai erdőtüzek, az Afrika déli részén uralkodó szárazság miatti éhínségek, vagy az Egyesült Államokat több tízmillárd dolláros károkkal sújtó időjárási anomáliák.