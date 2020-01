Az amerikai reptereken szűrni fogják a Kínából érkezőket az új tüdőgyulladás-vírus miatt

Az amerikai Betegségellenőrzési és -megelőző Központ (CDC) több mint 100 munkatársa fog szolgálatot teljesíteni három olyan egyesült államokbeli reptéren, ahová a kínai Wuhanból érkeznek gépek. Az utóbbi hetekben Wuhanban számos megbetegedést okozott egy új típusú koronavírusként azonosított, a rossz emlékű SARS vírusára emlékeztető kórokozó. Sokan tartanak attól, hogy a vírus akár világjárványt is okozhat.

Eddig csak két beteg halt meg a vírus fertőzésének következtében Kínában. Egy megbetegedés történt Japánban, és kettő Thaiföldön is (tehát a vírus már kijutott Kínából), bár a japán beteg már felgyógyult. A szűrőpontok felállítása egészen ritka lépés a CDC részéről.

Legutóbb a 2014-es ebolajárvány idején nyúltak ehhez az eszközhöz.

A három érintett reptér, ahol magyar idő szerint szombaton fognak megkezdődni a szűrések, a New York-i JFK reptér, illetve a San Franciscó-i és a Los Angeles-i repterek. A CDC járványügyi munkatársai azokat az utasokat igyekeznek kiszűrni, akiknek láthatóan légzőszervi tüneteik vannak, illetve minden utasnál lázat mérnek a távolból, infravörös szkennerek segítségével.

A WHO közleménye szerint számítani kell arra, hogy a globális légi közlekedés révén újabb esetek fordulnak majd elő, akár Kínától távol eső országokban is. Tavaly például több mint 60 ezren utaztak Wuhanból Amerikába. Nagy többségük arra a három reptérre érkezett, ahol most felállították a szűrőállomásokat.

Ráadásul a január a kínaiak számára az utazási csúcsidőszaknak számít, a holdújévi ünnepségek és szabadságolások miatt. A CDC ugyanakkor igyekszik megnyugtatni mindenkit. Szerintük jelenleg a vírus okozta világjárvány kialakulásának alacsony a valószínűsége. A megszokott betegségek, például az influenza, sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint a kínai vírus. Az is alátámasztja ezt, hogy jelen ismereteink szerint a betegek legtöbbje állatoktól fertőződött meg,

a vírus jelenleg még nem igazán képes emberről emberre átjutni.

(CNN)