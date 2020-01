Felrobbant űrrakétának ennyire még soha nem örültek

A SpaceX egyik Falcon-9-es hordozórakétája, rajta a cég Crew Dragon nevű űrhajójával, ma délután szállt fel a floridai Kennedy Űrközpontból. Felszállás után 84 másodperccel a hordozórakéta felrobbant, és az irányítóterem addig feszülten ülő legénysége ujjongva ugrott talpra.

Minden így volt tervezve.

Ahhoz, hogy egy űrhajó személyeket is szállíthasson az űrbe, teszem azt, a NASA megbízásából, a Nemzetközi Űrállomásra, át kell esnie egy rendkívül fontos próbán, a repülés közbeni küldetésmegszakítás tesztjén (In Flight Abort Test). Ez pontosan az, amit a neve takar, azaz azt kell a gyártónak (SpaceX) szimulálnia, hogy a start után egy perccel, amikor a legnagyobb aerodinamikus terhelés (Max Q) éri a hangsebességnél is gyorsabban száguldó rakétát, az űrhajó legénysége túléljen egy lehetséges üzemzavart.

Az In Flight Abort Testhez egy korábbi küldetésből származó, február 22-én sikeresen visszatért Falcon-9 első fokozatot használtak, aminek önmegsemmisítő rendszerét 84 másodperccel felszállás után aktiválták. A robbanás bekapcsolta az emberek helyett próbabábukkal benépesített Crew Dragon mentőrakétáit, hogy kiderüljön, képes-e a rendszer egy ilyen baleset során megmenteni az űrhajóban ülő űrhajósok életét. A Crew Dragon oldalába nyolc Super Draco rakétamotort építettek be, melyek ilyen szituációban a másodperc töredéke alatt akkora tolóerőt fejtenek ki, hogy a felrobbanó rakétatesttől képesek a leváló űrkapszulát biztonságos távolságba menekíteni.

Erről bizonyosodtak meg Elon Musk és a NASA emberei is a mai teszt során: a Falcon-9-es megsemmisült, a Crew Dragon pedig az előzetes terveknek megfelelően végigment a katasztrófahelyzeti protokoll lépésein: leválasztotta a űrhajó alját, a kis rakétahajtóművekkel biztonságos távolságra manőverezte az űrhajót és kinyitotta az ejtőernyőit. Kilenc perccel a robbanás után a sértetlen űrhajó leszállt az Atlanti-óceánra.

A Crew Dragon űrhajót az amerikai űrkutatási hivatal kereskedelmi űrhajós programja (Commercial Crew Development, CCD) keretében fejlesztette ki a SpaceX, a program célja, hogy a NASA magáncégek részvételével újra amerikai űrhajóval legyen képes amerikai űrhajóst az ISS-re juttatni. Ezzel csökkenne az oroszoktól való függés - az űrsiklók 2011-es nyugdíjba vonulása óta ugyanis csak Szojuzokkal tud a NASA asztronautákat küldeni az űrbe, ami drága, és meglehetős presztízsveszteséggel jár.