Amerikában is megjelent az új kínai tüdőgyulladás

A harmincas éveiben jár, nem olyan régen jött haza Wuhanból, és a Providence kórházban elkülönítve ápolják a kínai tüdőgyulladás első amerikai fertőzöttjét, aki a körülményekhez képest jól van - közölte az Amerikai Járványügyi Hivatal.

A meg nem nevezett beteg Washington államban él, január 15-én érkezett haza Wuhanból a Seattle-Tacoma nemzetközi reptérre. Január 19-én ment el az orvosához, és a tünetek, valamint az utazási előzménye miatt gyanakodtak arra, hogy koronavírussal fertőződhetett meg, az orvosok félelmét a tesztek beigazolták. Most azt ellenőrzik, hogy a környezetéből megfertőzhetett-e valakit, de a szakemberek szerint pánikra nincs ok.

Ennek ellenére az Amerikai Egyesült Államok kiemelt repterein szigorítottak az ellenőrzéseken, kifejezetten azoknál az utasoknál keresik a koronavírus tüneteit, köhögést, nehéz légzést és magasabb testhőt, akik közvetlenül vagy átszállással érkeznek Wuhanból.

Tajvanban is regisztráltak megbetegedést

Közben Tajvant is elérte a vírus, Caj Jing-ven elnök arra kérte az Egészségügyi Világszervezetet, hogy segítsenek abban, hogy megelőzzék a vírus terjedését, miután Kína több nemzetközi szervezetet is arra szólított fel, hogy bojkottálják Tajvant, és ennek többen eleget is tesznek, például 2017 óta nem engedik be Tajvan vezetőit a WHO éves gyűlésére. Az elnök szerint Tajvan 23 millió lakosa jelenleg ugyanazzal a veszéllyel néz szembe mint a világ többi részén élő emberek, ezért arra kérik a WHO-t, hogy ne engedjenek a politikai nyomásgyakorlásnak, hanem az ott élők egészségét tartsák szem előtt.