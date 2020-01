Márciusban jöhet az olcsó iPhone

Kisebb és olcsóbb iPhone jöhet már márciusban. Már tavaly elindultak a pletykák arra vonatkozóan, hogy az iPhone SE nyomdokain haladva egy olcsóbb telefont dobhat piacra az Apple. Az akkor kiszivárgott adatok szerint méretét és a külsejét nézve az iPhone 8-ra emlékeztet majd a készülék, 4,7 inch lesz a kijelzője, és az Apple A13-as chipje kerül bele, azaz összességében modernebb lesz, mintha valaki most venne egy iPhone 8-at.

A Bloomberg értesülései szerint az Apple most értesítette a partnereit, hogy az A-szériás processzorokból nagyobb mennyiséggel számoljanak, ez az újság szerint azt jelentheti, hogy már februárban elkezdődhet a telefon gyártása, és vélhetően márciusban jelentik be, akkor kerül majd a boltokba is.

Úgy tudni, hogy Touch ID igen, de Face ID nem kerül a telefonba, és az sem egyértelmű még, hogy milyen néven kerül majd forgalomba. Az olcsóbb modellt elsősorban arra szánják, hogy a fejlődő országokban szerezzenek piacot, ahol inkább a megfizethetőbb androidos készülékek népszerűek.

Az iPhone SE bevezetését 2016-ban sikerként könyvelte el a cég, de azóta sem álltak elő hasonló olcsóbb és kisebb megoldással. Az új iPhone modellek ahogyan minden évben, most is ősszel várhatóak, a pletykák szerint négy új készülék érkezik, és jön az 5G képes iPhone is.