Milliós büntetés járna a gyerekek adatainak eladásáért

Sokkal erősebb fellépést sürget Nagy-Britannia azok ellen az oldalak ellen, ahol a gyerekek alapvető adatait nem védik megfelelően. Egy olyan új több pontos szabálykódex bevezetését tervezik, amit minden olyan vállalkozásnak be kellene tartania, aminek a szolgáltatása vagy oldala gyerekek elé kerülhet.

A szabályozás alá kerülnének applikációk, játékok, amik a közösségi oldalakkal vannak összekötve, streaming szolgáltatók vagy edukációs oldalak is. Az alapgondolat a szabályozás mögött, hogy a gyerekek adataival nem élhetnek vissza ezek a cégek, nem elemezhetik, nem árusíthatják őket, nem noszogathatják felesleges adatok megadására, és gyerekbaráttá kell tenniük az oldalukat.

Az információvédelmi biztos szerint a gyerekek többsége hamarabb tanulja meg, hogyan kell használni az iPadet mint biciklizni, miközben a nagy techcégek a tudtuk és beleegyezésük nélkül profilt alkotnak róluk, és az adataikat elemzik. Tudják, hogy mikor léptek be a játékba, mennyi időt töltöttek el ott, mit csináltak közben, még azt is, hogyan érezték magukat, aztán ezeket az adatokat elemzik, és akár értékesítik.

Ezen változtatnának egy olyan megközelítéssel, ami a rizikót helyezné előtérbe, vagyis például nem a felhasználónak, jelen esetben egy gyereknek kellene beállítani, hogy milyen adatokat oszt meg az applikáció készítőivel, hanem eleve a legszigorúbb adatvédelmi beállítás lenne az alapértelmezett. A készítőknek folyamatosan meg kellene győződni arról, hogy a felhasználójuk mennyi idős, csak a legszükségesebb adatokat gyűjthetnék be, és azt is csak akkor oszthatnák meg, ha az kifejezetten a gyerek érdekét szolgálná. Nem élhetnének semmilyen olyan módszerrel, ami arra ösztönözné a gyerekeket, hogy változtassanak az adatvédelmi beállításokon, és egyértelműen fel kellene hívni a figyelmet, hogyan és hol tehetnek panaszt, ha úgy érzik, hogy ezeket a szabályokat egy oldal megsértette.

Aki nem tartaná be ezeket a szabályokat, amik egyébként teljesen összeegyeztethetőek a GDPR hatályos elképzeléseivel, azokra extra magas büntetéseket szabnának ki a jogalkotók. A törvénytervezet ősszel kerülhet a döntéshozók elé, néhány nagyobb cég már most tiltakozik amiatt, hogy az állandó életkorellenőrzés a felnőttek előtt is elvágná a szabad internethasználatot, mert nekik is mindig bizonyítaniuk kellene, hogy nem gyerekek, maga a szabályozási kódex pedig túl nagy pluszterhet ró majd a kisebb vállalkozásokra. A kritikusok szerint az sem egyértelmű, hogy milyen oldalakra kell alkalmazni, mert jelenleg a meghatározás alapján azoknak az oldalaknak kell alkalmazni, ahol nagyobb a valószínűsége, hogy a szolgáltatásba belefut egy 18 év alatti, mint annak, hogy nem fut bele, ez pedig így eléggé nehézen értelmezhető.

A betartandó iránymutatásokat 15 pontba szedték, és a törvény elfogadása után egy éve lenne az oldalak üzemeltetőinek alkalmazni az ebben foglaltakat. A készítők szerint a világ ebbe az irányba halad, és jó lenne ha ezt a cégek is megértenék, sőt pozitívan és előremutatóan állnának a kérdéshez.