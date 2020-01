Támogass te is!

A tudomány fő vonása, hogy minden jó dolgot elront a világban. Eddig például a kutatók "a tudomány nevében" simán okozhatnak fájdalmat az önkénteseknek, azt állítva, hogy a fájdalomérzékelést, a fájdalomérzékenységet kutatják. Spisák Tamás felfedezése után ez az ürügy már nehezen tartható, hiszen a mesterséges intelligencia alkalmazásával valós fájdalomra már nincs többé szükség a fájdalomküszöb megállapításához.

A vizsgálatok kiindulópontja az a felismerés volt, hogy a fájdalomérzékenység nagy eltéréseket mutat nemcsak nemek szerint, de egyének között is. Bár ennek pontos oka nem ismert, de nagyon valószínű, hogy összefüggésben áll a krónikus fájdalom kialakulására való hajlammal.

A fájdalom természeténél fogva szubjektív élmény, mérése pedig jelenleg egyszerűen a páciensek megkérdezésén alapul, akik egy tízfokú skálán jelölik meg, hogy mekkora fájdalmat éreznek. Eddig nem volt jobb eszköz ennél a nyilvánvalóan szubjektív és pontatlan értékelésnél.

Mivel a fájdalom érzete az agyban jön létre, az agyi aktivitás mérése lehetőséget adhat arra, hogy a fájdalomélményt objektív módon jellemezzük. Ezzel kizárhatunk egyes szubjektív tényezőket és lehetővé válhat az, hogy az együttműködésre képtelen pácienseknél is felmérjük a fájdalom mértékét, illetve az arra való érzékenységet

- mondta el az Indexnek Spisák Tamás. "Egy nemzetközi együttműködés keretében (a Szegedi Tudományegyetem részvételével) kifejlesztettünk egy gépi tanulásos módszert, amely képes kiolvasni az MRI-szkennerben fekvő alanyok fájdalomra való érzékenységet, mégpedig az úgynevezett nyugalmi agyi hálózatukból.

De hogyan okoztak eddig kísérleti körülmények között fájdalmat a kutatók? Nos, ennek számos, jobbnál jobb módja van. Leggyakrabban a hő-, illetve a mechanikai stimulációt alkalmazzák. Ha melegítik (vagy hűtik) az ember bőrét, egy bizonyos küszöbérték felett az illető már nem pusztán forróságot (vagy hideget) érez, hanem fájdalmat is - mivel bekapcsolnak a fájdalomérzékelő receptorai, amelyek más típusú ingerületet közvetítenek az agy felé. A harmadik módszer, amikor egyre növekvő erővel nyomott tűkkel szurkálják az ember bőrét, amelyek ugyan nem hatolnak át a bőrön, de kellemesnek sem nevezhetők.

Természetesen a kutatóknak ennél a tanulmánynál is fel kellet mérniük előzetesen a vizsgálati alanyok fájdalomküszöbét a hagyományos módszerekkel is, bizonyítandó, hogy az agyból kiolvasott érték valóban megfeleltethető az egyén fájdalomérzékenységnek. Ehhez az MRI képek rögzítése után három fájdalomtípusból (úgynevezett fájdalommodalitásból) általános, „multimodális" fájdalomküszöböt számoltak. Ez jól jellemzi az egyén fájdalomra való érzékenységét. Ezt az értéket hasonlították az agyuk aktivitásból kiolvasható értékhez.

Viszont a vizsgálat abban különbözött a legtöbb hasonló kutatástól, hogy míg az emberek tíz percen keresztül az MRI-gépben feküdtek, semmiféle külső ingert nem kaptak (tehát nem éreztek fájdalmat sem), és semmilyen feladatot nem kellett végrehajtaniuk. Mindössze nyugodtan feküdtek a készülékben, más dolguk nem volt.

Meglepően hathat, de a nyugalomban lévő agy valójában egyáltalán nincs is nyugalomban. Amikor úgymond nem csinálunk semmit, agyunk akkor is töretlenül dolgozik. Ez a nyugalmi agyműködés-mintázat (vagy nyugalmi aktivitás ) nagyon sok mindent elárul arról az agyműködésről is, amelyet stimuláció vagy valamilyen feladat elvégzése közben figyelhetnénk meg.