Tragikusan rossz döntésnek tartja Karácsony Gergely a Természettudományi Múzeum költözését

Tragikusan rossz döntésnek tartja Karácsony Gergely a Temészettudományi Múzeum elköltöztetését Debrecenbe, ami szerinte irtózatosan sok pénzbe kerül, és az egész gyűjtemény átköltöztetése valószínűleg nem is lehetséges. A főpolgármester a Népszavának azt nyilatkozta, hogy bízik abban, hogy a döntés még visszafordítható, és a gyűjtemény Budapesten maradhat, ezért már csütörtökön tárgyalásokat kezdeményeznek a kormány képviselőivel, hogy más budapesti helyszínt találjanak a múzeumnak.

Ahogyan arról az Index több forrásból is értesült, a kormány döntést hozott arról, hogy Debrecenbe költöztetik a Természettudományi Múzeumot, idén év végéig ideiglenes helyre kell költözniük, és tíz éven belül Debrecenbe kell érnie. Úgy tudjuk, hogy már megvan a telek is, de azt először még meg kell vásárolnia az államnak Debrecentől, és a végleges költözés előtt még fel is kell építeni az új múzeumot.