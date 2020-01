Gyerekek teájába keverik az opiátot, hogy ne érezzék az éhséget

Nyugat-Európában és Észak-Amerikában évek óta opiátkrízis dúl, az emberek tömegei úgy habzsolják a legális, receptre kapható ópiumszármazékokat, mintha nem lenne holnap. Ezen fájdalomcsillapítók kétszer annyi áldozatot szedtek hosszú ideig, mint a heroin, bár a legutolsó adatok szerint mérséklődni kezdett a legális gyógyszerek túladagolásából származó halálesetek száma.

Egyes gyártóknak milliárd dolláros kártérítéseket kell fizetniük, mert elhallgatták a betegek elől, hogy mennyire addiktív a fájdalomcsillapítójuk. Azt gondolhatnánk, hogy a túladagolt opioid fájdalomcsillapítónál nem létezhet első világbelibb probléma, hiszen szegényebb helyeken úgysincs rá pénzük. Csakhogy a harmadik világban is megvan a nép ópiuma: a Tramadol.

Fejlődési rendellenességek emléke

Ez is opioidszármazék, amit eredetileg a német Grünenthal gyógyszercég gyártott (ma már sok licenszelt és hamisított termék is van a piacon), és súlyos fájdalmak ellen alkalmazzák (hivatalosan). A Grünenthal neve onnan lehet ismerős, hogy nem sokkal a Tramadol kifejlesztése előtt az ő készítményük okozta a világ egyik legsúlyosabb gyógyszerkatasztrófáját. A thalidomid nevű hatóanyag, amelyek a hatvanas években Németországban még recept nélkül is lehetett kapni, 10-20 ezer gyermeknél okozott idegrendszeri és fejlődési rendellenességeket, ha az anya a terhesség első szakaszában szedte.

Nem új szerről van szó, a Grünenthal már 1963-ban szabadalmaztatta. Sokáig főként Németországban forgalmazták, és csak a kilencvenes években indult világhódító útjára, mint a szegények ópiuma. A harmadik világban egy tíztablettás doboz ára nem éri el a fél dollárt (150 forint).

olcsóbb, mint szinte bármilyen élelmiszer.

Minthogy opiátszármazékról van szó, a hatékony fájdalomcsillapítás mellé súlyos mellékhatások is társulnak. Pszichoaktív hatása mellett könnyű rászokni, és a pszichikai mellett fizikai addikció is kialakul, megvonási tünetekkel, illetve a túladagolásból származó sorozatos halálesetekkel együtt. 2018-ban egy év alatt Angliában 220-an haltak meg Tramadol-túladagolásban, Floridában 379-en. Néhány napja Walesben állították bíróság elé Cerys Price ápolót, akit azzal gyanúsítanak, hogy a Tramadolt túladagolva ült a volán elé, és így okozott halálos autóbalesetet.

A szegény nép ópiuma

De a Tramadol sokkal súlyosabb problémát okoz a harmadik világban - bár erről kevesebb hír terjed a világban, mint a nyugati tömeges gyógyszerfüggőségről. Ennek gazdasági és genetikai okai is vannak. A Tramadol abban tér el a legtöbb opioidtól, hogy át kell haladnia a májon, hogy részlegesen lebomolva kialakuljon belőle az igazán erős pszichoaktív hatású vegyület. Ez jelentősen megemeli az agy szerotoninszintjét, így eufóriát okoz. Csakhogy nagyon nagy populációs különbségek vannak abban, hogy a betegek szervezete milyen hatékonyan képes előállítani a Tramadolból a potensebb opiátokat, amelyek kisebb-nagyobb mértékben addiktívak.

Míg az észak-európaiaknak csupán 1 százaléka képes a Tramadolt a legaktívabb formává konvertálni, addig az észak-afrikaiaknak 30 százalékuk. Vagyis a harmadik világban az emberek sokkal érzékenyebbek a tramadolra, miközben gyakorlatilag ez az egyetlen opiát, amit meg tudnak fizetni.

Ez tökéletes csapdahelyzet.

A Grünenthal továbbra is azt állítja, hogy a Tramadol kifejezetten alacsony kockázatú opioid fájdalomcsillapító, és azért lobbizik szerte a világon, hogy a hatóságok ne korlátozzák a forgalmazását. Addiktológusok, illetve az ENSZ szakértői viszont a Tramadolt teszik felelőssé a második opioidválságért. Utóbbiak szerint minden baj forrása, hogy a Tramadolnak valahogy sikerült mindeddig elkerülni az egyéb opiátok forgalmazását erősen korlátozó intézkedéseket. Ennek az az oka, hogy olcsó

Ez hatalmas dilemma

- nyilatkozta az AP-nek Gilles Forte, a WHO gyógyszerszabályozási bizottságának vezetője. A gyártó érvelése szerint ugyanis a Tramadolt azért kell gyakorlatilag szabadon forgalmazni a világban, mert más hatékony fájdalomcsillapító nem áll a fejletlen, háború vagy éhínség sújtotta, működésképtelen egészségügyi ellátórendszerrel rendelkező országokban élő betegek rendelkezésére.

Opiát fűben-fában, tehénben

Indiában különösen tarthatatlanná vált a Tramadol-válság. Minden utcasarkon lehet kapni a hamisított, illetve csempészett verzióit, amelyek piaca akkor robbant be, amikor a kormány 2018-ban lecsapott a szer legális forgalmazóira. Akkor gyakorlatilag betiltották az árusítását, sok százezer tablettát lefoglaltak, gyógyszergyárakat zártak be. Ennek hatására tízdarabos kiszerelés korábbi 35 centes (103 forintos) ára 14 dollárra (4140 forintra) ugrott fel.

Az ENSZ drog- és bűnözésügyi szervezetének (UNODC) szakértője szerint Maliban, a világ egyik legszegényebb országában, ahol a terrorizmus és a polgárháború gyakorlatilag általános, már évekkel ezelőtt is a Tramadol-függőséget és -túladagolást nevezték meg az emberek, mint a mindennapi életüket leginkább megkeserítő sorscsapást.

Kamerunban pár éve azt hitték a kutatók, hogy az egyik helyi fában felfedezték (az egyébként szintetikus) Tramadol természetes megfelelőjét, mivel egy fa szöveteiből sikerült kimutatni. Aztán kiderült, hogy nem erről van szó. Az állattenyésztők fájdalomcsillapítóval etetik a marhákat, mert úgy hiszik, hogy ettől majd jobban viselik a hőséget. A Tramadol ezután a vizeletükkel és az ürülékükkel bekerül a talajba, a növények pedig felszívják.

Az éhségövezetekben az anyák tramadolt kevernek a gyerekek teájába, mert a szer csökkenti az éhségérzetet.

A Tramadol-függés népbetegséggé vált, és ez persze magával hozta a szervezett bűnözés, illetve az új finanszírozási megoldások iránt mindig nyitott terrorcsoportok figyelmét is. 2017-ben Afrikában 75 millió dollár értékben foglaltak le indiai eredetű Tramadol-tablettákat, amelyeket az Iszlám Államnak, illetve a Boko Haram terrorszervezetnek szánták, továbbértékesítésre.

Csalfa biztonságérzet

A Tramadol népszerűségében - olcsósága mellett - a legutóbbi időkig az játszotta a főszerepet, hogy egyes vizsgálatok szerint kevéssé okoz függőséget, illetve túladagolása kevésbé veszélyes, mint azoké az opioidoké, amelyek miatt Amerikában szenvednek emberek százezrei. Csakhogy az utóbbi években kezdik megkérdőjelezni e vizsgálatok megbízhatóságát. Az igaz, hogy a Tramadol túladagolása kisebb eséllyel okoz életveszélyes légzési elégtelenséget (a hirtelen halálesetek egyik fő oka), de éppen a biztonságosságába vetett hit okozza hosszú távon a sokkal szélesebb spektrumú problémákat.

A Grünenthal váltig bizonygatja, hogy a szer a hasonló készítményeknél kisebb kockázattal jár, és a harmadik világbeli visszaélésszerű használatért a hamisítványok a felelősek. Kezdetben valószínűleg ők sem tudtak a Tramadol jelentős pszichoaktív hatásról, hiszen a szer intravénásan befecskendezve (ahogy a legtöbb opioid a legpotensebb) nem különösen üti ki az embert. Szájon át kell bevinni a hatás érdekében, ekkor halad ugyanis keresztül a májon, mielőtt belép a vérkeringésbe.

Ugyanakkor rövidlátó lenne a Tramadolt minden rossz forrásának tartanunk, hiszen a krízisövezetekben működő segélyszervezetek is használják, sőt függnek tőle. Nincs alternatívája ugyanis, a többi opiát a szigorú kereskedelmi korlátozások miatt hozzáférhetetlen. A Tramadol valóban hatékony fájdalomcsillapító, így ha egyik napról a másikra betiltanák, szenvedő betegek tömegei maradnának hatásos fájdalomcsillapítás nélkül. Ez az oka annak, hogy

a gyógyszer mindeddig kimaradhatott az egyéb opioidokkal megegyező szabályozás alól.

Bár a szabadalmi védettség már régen lejárt, a Tramadol még mindig remek üzletnek számít. A világpiac éves értéke 1,4 milliárd dollár, amelyből a Grünenthal 191 millióval részesedik. A fennmaradó részt a több mint 500 különböző márkanéven forgalmazott, gyógyszercégek tömegei által gyártott generikumok teszik ki.

Fájdalomliga

Persze költségek is vannak. A Grünenthal belekeveredett a tavaly tavasszal kirobban olaszországi korrupciós botrányba, amelyben a “Pain League”-nek (fájdalomligának) csúfolt gyógyszercégek vagyonokat fizettek befolyásos orvosoknak azért, hogy azok opioidtartalmú fájdalomcsillapítókat írjanak fel a betegeiknek.

A cég lobbistáinak fő érve az egyre több orvos által követelt szigorúbb ellenőrzés ellen az, hogy ezzel csak a feketepiac irányába löknék a felhasználókat, és ezzel tovább növekednek a veszélyeztetettségük. A Mayo klinika kutatói elemezték azon betegeik kórtörténetét, akiket a veszélyes opioid fájdalomcsillapítókról korábban a biztonságosabbnak hitt Tramadolra állítottak át. Az adatokból kiderült, hogy ők még nagyobb valószínűséggel váltak krónikus használókká, vagyis rászoktak. A szerzők így összegzik a konklúziókat:

Nem létezik biztonságos opioid. A Tramadol sem biztonságos alternatíva. Hiba, hogy ezt nem ismertük fel korábban. Sajnálatos, hogy ez a felismerés ilyen sokáig tartott. Még sok mindent kell tanulnunk róla, de ahhoz eléggé ismerjük már, hogy tudjuk: nem várhatunk a cselekvéssel.

