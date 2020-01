Mini atomerőműveket építene a Rolls-Royce

A Rolls-Royce mini nukleáris reaktorokat építene, 2029-ig végeznének a telepítéssel is - írja a BBC.

A cég tervei szerint a minireaktorokat tömeggyártásban készítenék, és kamionokon elférnének az összeszerelésükhöz szükséges elemek, ez pedig kiszámíthatóbbá és sokkal költséghatékonyabbá tenné a gyártást. A cég szerint minireaktorok árban is fel tudnák venni a versenyt a megújuló energiákkal, például a szélenergiával. A tervek szerint 10-15 telepet építenének, és a kis moduláris reaktorok nagyjából másfél hektáron épülnének, 10 hektáros területeken. Ez például a Hinkley Point nevű erőmű területének pontosan tizenhatoda. Az erőművek annyira kicsik lennének, hogy akár minden nagyváros rendelkezhetne eggyel, ugyanakkor még meg kell oldani azt a kérdést, hogyan tudják hatékonyan megvédeni őket egy esetleges terrortámadással szemben.

A kritikusok szerint az Egyesült Királyságnak teljesen le kellene állni az atomenergiával, és helyette az olcsóbb, megújuló energiákra kellene fókuszálni. A környezetvédőket is megosztja a kérdés, néhányuk szerint drága, és nagyon veszélyes a fenntartása, mások szerint azonban minden megoldásra szükség van, ami segíthet, hogy 2050-re elérjék a karbonsemlegességet.

Az elmúlt években jelentős nukleáris projektek maradtak el az országban, mert nem tudták finanszírozni a japán Toschiba és Hitachi költségeit. A Rolls-Royce viszont azt mondja, hogy az előre gyártott alkatrészek miatt nem csak a gyártás, de a szállítás és a beüzemelés is jóval gyorsabb és olcsóbb lehet. Ugyanakkor kutatók azzal érvelnek a módszer ellen, hogy egy esetleges gyártósori hiba több atomreaktor működését is veszélyeztetné, a kijavításuk pedig költséges lenne. Szerintük gazdaságosabb lehet egy nagy egység felépítése és üzemeltetése, mint sok kisebb. A Rolls-Royce viszont abban bízik, hogy még lejjebb tudja szorítani a költségeket azzal, ha külföldre is értékesíti a kisméretű reaktorait.