Rengeteg részlet szivárgott ki a Samsung új telefonjairól

Újabb hírek szivárognak a Samsung háza tájáról az összehajthatós Samsung Z Flip nevű készülékről, amiről egyelőre nem tudni, hogy mikor érkezhet, és az S20 családról, amit viszont hamarosan bemutatnak. Hogy ezekből a pletykákból mik igazak, azt a hivatalos bemutatóig nem tudni, mindenesetre a megbízható szivárogtatók nem szoktak olyan nagyon mellélőni.

Az új infók a Galaxy S20 Ultra 5G verziójáról szivárogtak ki, de a szakértők szerint néhány specifikáció valószínűleg ugyanaz lesz az S20 család csúcskészülékénél is. Attól függően, hogy melyik piacra szánják, vagy Snapdragon 865 vagy Exynos 990 processzor kerül bele, valamint 16 GB RAM és 256 GB lesz a tárhelye. Négy kameraszenzort kap, a nagy dobása a periszkopikus, 10X optikai zoom lesz, ami 100X digitális zoomra képes, és állítólag lesz benne Space Zoom funkció is, ami hasonlít majd a Pixel 4-ben látott asztrofotó módra. Úgy tudni a fő szenzor 108 megapixeles lesz, de kerül bele egy 48 MP telefotó és egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű lencse is. Állítólag már az árazásáról is lehet tudni, 1350 euróba, azaz 430 ezer forint körüli összegbe kerül majd.

Fotó: Webio

A Z Flip lesz a gyártó legújabb összehajtható kijelzőjű telefonja, ami néhány dologban emlékeztet a Motorola Razr készülékére, például abban, hogy úgy hajtható össze mint a régi kinyithatós mobilok. Ha lehet hinni a pletykáknak, akkor a kijelzője nem műanyag, hanem nagyon vékony üveg lesz. Az "ultravékony üveg borítás" kifejezést le is védette a Samsung, és több szivárogtatónál is megjelenik. Úgy tudni, hogy a kisebb kijelző nagyobb akkumulátoridőt jelent majd, és összecsukásnál középen a kijelző kicsit ráncosodni fog, pont ugyanúgy, ahogyan azt a Motorola Razr esetében is láttuk. Úgy tudni, hogy az oldalán lesz az ujjlenyomatolvasó, AMOLED kijelzőt kap, és 12 MP duálkamerát, valamint 15W gyorstöltést.