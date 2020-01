A Minecraft az új körző és vonalzó

Automatikusan jegyzeteli az előadásokat, és képes azokat azonnal magyarra is fordítani a Microsoft OneNote új Live Caption megoldása. Az idegen nyelvű egyetemi előadások követésében, de a sima magyar nyelvű jegyzetelésben is nagy segítséget jelentő lehetőség az egyik újdonság, amit a londoni BETT oktatástechnikai kiállításon jelentett be a Microsoft.

Fókuszálásra, figyelem-összpontosításra, relaxálásra tanít gyerekeket a Minecraft egyik legújabb oktatási segédanyaga, a Mindful Knight. A középkori környezetbe helyezett játék érzelemszabályozó trükköket és képességeket tanít a Minecraft ismerős kockauniverzumában, szerepjátékos áthallássokkal. Ez csak egy a társadalmi és érzelmi tanulást segítő új Minecraft-csomagból, amit iskolákba (is) szánnak.

Az együttműködés, a közös döntéshozatal, az empátia kifejezése, a figyelem fenntartása egyébként is az oktatásban mostanában legtöbbet emlegetett képességek közé tartoznak. A megfelelő érzelmi állapot a tanulásban és a tanulás iránt kulcskérdés, enélkül nem lehetséges sem mélyebb tanulás, sem megértés, de az ehhez és a munkahelyi csapatmunkához is szükséges egyéb „puha” változók mégis gyakran hiányoznak a végzettekből is.

A Minecraftet az elmúlt években a digitális oktatás általános eszközévé, felületévé tevő Microsoft sok országban végzett saját kutatásai szerint ezeket a kommunikációs és érzelmi alapkészségeket hiányolják leginkább a munkaadók a hozzájuk kerülő fiatalokból.

Okosak, de ezek az alapkészségeik nagyon gyakran hiányoznak. Nem kérdés, hogy a társadalmi és érzelmi tanulásnak az iskolai tananyag szerves részének kell lennie

– mondta nekünk egy londoni sajtóbeszélgetésen Anthony Salcito, a Microsoft oktatásért felelős globális alelnöke.

A Microsoft és a többi nagy globális IT-játékos mára az oktatáskutatás, az iskolai és az azon kívüli ismeretátadás meghatározó szereplője lett. A Microsoft Teamset egyre több magyar iskolában használják, ők adják a diákoknak és a tanároknak az ingyenes Office 365-öt, és egyébként is prioritásként kezelik az oktatási digitalizációt

Ez számít manapság az egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági szektornak, ahogy azt a gigantikus londoni BETT (ez a világ legnagyobb digitális oktatási dzsemborija, ennek kapcsán találkoztunk Salcitóval is) kavalkádja is mutatta. 800-nál több vállalat mutatja be itt a termékeit a világ minden részéről: aki számít, az mind próbál itt megjelenni. Ha valaki akár csak egy szegmensben, mondjuk a matematikaoktatás valamelyik szűkebb területén hoz egy piacképes új megoldást, az globálisan máris komoly piaccal számolhat. Nem véletlenül ölnek eszméletlen pénzt és erőforrásokat a kínaiak is a mesterséges intelligencia (MI) alapú oktatási digitalizációba, és próbáljuk mi magyarok is megmutatni magunkat néhány startuppal. A Logischooltól az itthon a tankönyvállamosítással ellehetetlenített, de nemzetközileg sikeres Mozaik kiadóig vannak itt hazai cégek – és komoly erőkkel vonulnak fel a nagy multik is a Legótól a Google-ön át a Microsoftig.

A négy éve indult Minecraft Education az oktatási színtéren előremenekülő, a kreativitást és innovációt hangsúlyozó Microsoft egyik legismertebb terméke: 35 millió tanár használja általánostól iskoláktól egyetemekig, rengeteg kurzust kínálnak az irodalomtól a biológiáig – vagyis messze nem csak kódolást lehet mondjuk tanulni a segítségével.

Az Office 365-ban jelenik meg most a digitális jegyzetkészítő OneNote Windows 10-es verziójának részeként jó pár új tanulássegítő funkció:

Matekból például az egyenletmegoldó Equation Tools , ami levezeti az egész egyenletet, és van grafikai megjelenítése is – hogy ennek a tanárok mennyire fognak örülni, meglátjuk, a gyakorlatban dől majd el, hogy érdemes majd beépíteni az iskolai oktatásba.

, ami levezeti az egész egyenletet, és van grafikai megjelenítése is – hogy ennek a tanárok mennyire fognak örülni, meglátjuk, a gyakorlatban dől majd el, hogy érdemes majd beépíteni az iskolai oktatásba. Szélesebb körben is jól használhatónak ígérkezik a OneNote Live Captions , ami automatikus átírást és azonnali fordítást készít élőben bármilyen előadásról vagy tetszőleges más hangzó szövegről. Ez elsőként szintén a OneNote-ban jelenik meg, de a tervek szerint nyártól azon kívül is elérhető lesz mindenkinek. Ugyanaz a Microsoft Translator dolgozik mögötte, mint ami a Windows 10-ben is van. A mesterséges intelligencia alapú fordítóprogram nyelvei között ott van a magyar is, a jegyzetfordító funkciót mi is kipróbáltuk rajta, és elég meggyőző volt. Kézenfekvő lehetőség idegen nyelvű előadásokon használni, de az automatikus átírás egy sor más területen is jól jön majd, hogy ne menjünk messzire, interjúleírásoknál például.

, ami automatikus átírást és azonnali fordítást készít élőben bármilyen előadásról vagy tetszőleges más hangzó szövegről. Ez elsőként szintén a OneNote-ban jelenik meg, de a tervek szerint nyártól azon kívül is elérhető lesz mindenkinek. Ugyanaz a Microsoft Translator dolgozik mögötte, mint ami a Windows 10-ben is van. A mesterséges intelligencia alapú fordítóprogram nyelvei között ott van a magyar is, a jegyzetfordító funkciót mi is kipróbáltuk rajta, és elég meggyőző volt. Kézenfekvő lehetőség idegen nyelvű előadásokon használni, de az automatikus átírás egy sor más területen is jól jön majd, hogy ne menjünk messzire, interjúleírásoknál például. De jön a most már Microsoft Edge-be beépített, továbbfejlesztett Immersive Reader új verziója is. Ez az eredetileg olvasási vagy tanulási nehézségekkel, diszlexiával, egyéb problémákkal küzdőknek javasolt program szélesebb területen is használható, jól jön a nem anyanyelvi beszélő diákoknak, de általában a nyelvtanulásban is. Teljes képernyős megjelenítés, olvasást segítő szövegtagolás, szótagoló megjelenítés, szófajok szerinti jelölés, a kívánt részek kiemelése, a zavaró szövegkörnyezet eltüntetése és más megjelenítési opciókon kívül lehetséges a leírt szöveget vizuálisan követő hangos olvasás is. A Microsoft saját böngészője, az Edge kiegészítők hozzáadását is lehetővé teszi, vagyis bármilyen netes szövegre ráküldhető az Immersive Reader, és egy sor külső partner is beépíti a kiegészítőt.

új verziója is. Ez az eredetileg olvasási vagy tanulási nehézségekkel, diszlexiával, egyéb problémákkal küzdőknek javasolt program szélesebb területen is használható, jól jön a nem anyanyelvi beszélő diákoknak, de általában a nyelvtanulásban is. Teljes képernyős megjelenítés, olvasást segítő szövegtagolás, szótagoló megjelenítés, szófajok szerinti jelölés, a kívánt részek kiemelése, a zavaró szövegkörnyezet eltüntetése és más megjelenítési opciókon kívül lehetséges a leírt szöveget vizuálisan követő hangos olvasás is. A Microsoft saját böngészője, az Edge kiegészítők hozzáadását is lehetővé teszi, vagyis bármilyen netes szövegre ráküldhető az Immersive Reader, és egy sor külső partner is beépíti a kiegészítőt. A bejelentések közül nekünk az ehhez kapcsolódó Office Lens ingyenes mobil szkennelő továbbfejlesztése tűnt a legizgalmasabbnak. Segítségével egy könyvet vagy más nyomtatott szöveget olvashatunk be a telefonba, mostantól ráküldve akár az Immersive Readert is egy mozdulattal anélkül, hogy azt be kellene gépelni. Ez iPhone-ra és iPadre már megvan, tavasszal jön az androidos verzió is.

A Prezi révén komoly magyar szereplő is van a ma már óriási globális prezentációs piacon. Konkurenciájuk, a Microsoft Live Presentation főleg a közönség jobb bevonására, visszejelzésekre megy rá: a kivetített QR-kód beolvasásával külön app telepítése nélkül saját kütyün is élőben lehet követni a prezentációkat, a hallgatóság pedig valós idejű emotikonokkal adhat azonnali visszajelzéseket az előadónak, a Facebook Live-hoz hasonlóan.

A tavasszal elérhetővé váló szolgáltatásban ugyancsak ott lesz beépítve a Translator, vagyis az idegen nyelvű prezentációkat is könnyedén lehet majd követni, és a közönség tagjai a végén tudják értékelni is a prezentációt. A célcsoport itt főleg a felsőoktatás hallgatói képezik, de általános és középiskolákban is gyorsan terjednek már nálunk is a prezentációs feladatok.

A Microsoft Stream szintén az oktatási piacra megy rá, ahol a nagy videó- és streamerszolgáltatók mellett az online kurzusok többi nagy rendszerével is meg kell küzdeniük. A Microsoft videócsatornáin a tanárok a legkülönbözőbb tantárgyakból és tudásterületeken válogathatnak rengeteg videó közül, és ők maguk is tölthetnek fel saját videókat. Itt egyelőre csak világnyelvek közötti automatikus feliratozás van, a magyarra még várni kell. Ezen a területen egyre inkább alapelvárást jelentenek az olyan beépíthető interaktív funkciók, mint mondjuk a megfelelő ponton beugró menet közbeni kvízkérdések, hogy mondjuk, hogy csak a helyes válasz után lehessen folytatni a lejátszást.

Korábban az okoseszközökön, a diákoknak adott kütyükön és a digitalizált hagyományos tartalmakon volt a hangsúly, az oktatás jövője azonban nem erről szól. Messze túllépünk az osztályterem falain

– hangsúlyozta a BETT-en Anthony Salcito. A felhők és a mesterséges intelligencia forradalma, az adatvezérelt döntéshozatal miatt a technológia most erre óriási lehetőséget ad. A tanórát, az osztálytermet eszerint inkább már csak kapcsolódási és kiindulási pontnak érdemes tekinteni, a lényeg – buzzword alert! – az ismeretátadás perszonalizációja, a flexibilitás és a személyes motiváció növelése. Mindez természetesen nagyon kompetenciaalapú, ahol nem csak a tartalmak átadása, hanem például az érzelmi és szociális készségek fejlesztése is nagyon fontos.

Mindig vannak az oktatásnak mintaországai Észtországtól Kanadán át Dél-Koreáig, de az igazi innováció az osztálytermekben történik. Semmi nem állhatna távolabb az igazságtól, mint hogy a tanárokat leváltják a robotok. Egyre nagyobb szükség van innovatív tanárokra. Az új technológiák ebben rengeteget tudnak segíteni

– mondta Salcito.

A Microsoft azt hangsúlyozza, hogy az oktatás digitális forradalma minden tudásterületen óriási lehetőségeket rejt magában: a Minecraft oktatási felhasználása nem csak mondjuk a kódolásban hasznos – történelemtanításban ugyanígy izgalmas új lehetőségeket kínál.

Hogy ebben mi az üzlet a digitális óriásoknak? A Microsoft azt szereti hangsúlyozni, hogy mindenkit szeretnének hozzásegíteni a személyes fejlődéshez, különösen a hátrányos helyzetű régiókban, ahol idáig esélytelen volt a nyugati vagy kelet-ázsiai sztenderdet közelíteni, most viszont könnyen megkaphatják a legújabb technológiákat.

A humanitárius szempontokon kívül persze más is van. Az oktatási digitalizáció sokak szerint ma a legdinamikusabban fejlődő üzleti szektor, hatalmas, hosszú távú és globális lehetőségekkel. A Microsoftnak a közvetlen fő bevételi forrást az iskolai licenszek jelentik, de mint Anthony Salcito hangsúlyozta a sajtóbeszélgetésen, vannak hosszú: „Minden gazdaságnak szüksége van kreatív, tehetséges emberekre. Mi valójában nem a Google-lel, az Apple-lel vagy az Amazonnal versenyzünk, hanem például a korai iskolaelhagyással. Ha a diákok innovációt hoznak egy problémás társadalomba, az a Microsoftnak is nagyon jó.”

(A sajtóutat a Microsoft támogatta, tartalmi kérdésekbe azonban a cikkben nem volt beleszólása a cégnek.)

