Olyan savas a Csendes-óceán, hogy szétmarja a rákokat

A Csendes-óceán egyre savasabb, így szétmarja a kaliforniai tarisznyarákok páncélját és hajszálszerű érzékelőit – írja a CNN. Mindez egy, a Science of the Total Environment nevű folyóiratban megjelent tanulmányból derül ki. Az elsavasodó tengervíz nemcsak a Csendes-óceáni táplálékláncot veszélyezteti, hanem a nyugat-amerikai rákászok egy részét is.

Már a ráklárvák páncélját is marja a víz, és ezek az egyedek kisebbre nőnek meg és gyengébbek lesznek. A szőrszál jellegű érzékelőik is sérültek, így csak lassabban tudnak haladni, és nehezebben találnak élelmet.

A kutatók ezt a jelenséget az évszázad későbbi részére becsülték meg bekövetkezni.

Várható volt, hogy az óceán pH-értéke csökken, de a tudósok még nem vártak ilyen hamar komoly változást. Az óceán azért savasodik, mert egyre több szén-dioxidot nyel el. Ettől több tápanyag oldódik ki a vízbe, és több alga nő és megemelkedik a víz hőfoka.

Ezzel szemben a rákok és a korallok karbonátionokra szorulnak a páncéljuk és a vázuk felépítéséhez, ami ritkább a túlzottan savas vizekben. A kagylók, osztrigák, és a planktonok is hasonló cipőben járnak. A megoldás természetesen a karbonlábnyomunk csökkentése lenne.