A boltokba betérők 80 százaléka nem vesz semmit

A boltba betérő emberek nyolcvan százaléka üres kézzel jön ki - mondta Kecsmár Zsuzsa, a szegedi székhelyű Antavo társalapítója amerikai kiskereskedelmi felmérésekre hivatkozva, és annak apropóján beszélgettünk, hogy a marketing szoftverük után kilépnek a fizikai térbe, piacra dobnak egy okos kioszkot, amellyel szerintük növelhető a vásárlási hajlandóság.

Loyalty Experience Kiosk névre keresztelt terméküket januárban mutatták be New Yorkban, az NRF 2020 kereskedelmi kiállításon, és ebben elsőként használják ki bolti környezetben az iPhone NFC funkcióját. És persze az Androidét is kezeli. Maga a termék egy 22 hüvelykes érintőkijelzővel, arcfelismerővel és mozgásérzékelő kamerával egybeépített NFC leolvasó, amely figyelemfelkeltő tartalmakkal vonzza oda az embereket, és megpróbálja elérni, hogy a telefonjukat odaérintve regisztráljanak a márka hűségprogramjába.

Divatáru esetében például egy virtuális stylist jelenhet meg, amely tanácsot ad a boltban elérhető termékek összeválogatásához (értelemszerűen a raktárkészletező szoftverrel összekötve dolgozik), és ha végzett a vevő, egy gombnyomással kérheti, hogy a kívánt ruhadarabokat odavigyék neki az eladók a próbához. Más esetben egyszerű szerencsekerékkel osztogatnak hűségpontokat, amiket regisztráció után vásárláshoz lehet felhasználni.

Méregdrága luxustermékeknél már az is kihívás, hogy legyen egy második vásárlás

Az Antavo fő terméke egy szoftver, amely a marketingeseknek segít több csatornán, például weben és mobilos alkalmazással a vevőket elérni, valamint hűségprogramot működtetni. Ezt egészíti ki az új hardver, amelyet elsőként a meglévő divatipari ügyfeleik próbálnak ki New Yorkban és Szingapúrban. A szegedi társaság ügyfelei közt olyan cégek vannak, mint a Benetton, a LuisaViaRoma, a Toys‘R‘Us és PepsiCo.

Befektetést is bőségesen kaptak. 2012-ben Londonban alapította a céget négy magyar fiatal, akik ezután hazaköltöztek. Első körben 50 ezer euróval indultak, de volt még két befektetési körük, a legutóbbival már félmilliárd forint körüli összeget kaptak a fejlesztésekre és a nemzetközi terjeszkedésre.