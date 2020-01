Megtalálhatták Anglia első igazi királyának koronázási helyét

Bath-ban az apátsági templom felújítása során angolszász régészeti leleteket találtak, méghozzá lehet, hogy a templom maradványait, ahol királlyá koronázták Anglia első hivatalos királyát – írja a Live Science. Békés Edgár több mint 1000 éve lett az egyesített Northumbria, Wessex és Mercia (együttes nevükön Anglia) királya, és bár ezt a címet korábban más is viselte, ő volt az első, akinél az egyház is kimondta, hogy ez bizony Isten akarata.

A felújítás előtti régészeti vizsgálatok során két angolszász építmény nyomaira bukkantak. Ezek az első angolszász építménynyomok Bath-ban, a városban amit még a rómaiak alapítottak. A régészek két félkörös apszist találtak az utcaszint alatt. Ezekre építhették rá a 12. században a katedrálishoz tartozó kerengőket.

Fotó: Wessex Archaeology

A régészek radiokarbonos kormeghatározást végeztek a talált vakolaton, ami alapján az egyik lelet 780 és 970 közöttről, a másik pedig 670-770-ből származhat. Edgárt 973-ban koronázták meg, így az időpont passzol. Az apátságban talált késő-szász kőművesmunka és temetkezési helyek is ezt az elméletet támasztják alá.

Az is előfordulhat, hogy a leletnek semmi köze Edgárhoz. 577-ben a pogány nyugati szászok megverték a briteket, és több várost is elfoglaltak (köztük Bath-t). 628-ban Mercia királya legyőzte a szászokat.781-ben Offa király megszerezte az apátságot, és megépítette a Szent Péter templomot. Ő is és a fia is lelkesen építtettek új épületeket a római fürdő köveiből.