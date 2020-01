Végre gátat szabhatunk a Facebook adatgyűjtésének

Fellélegezhetnek. akik utálják a célzott Facebookos hirdetéseket: megérkezett a Facebookon kívüli tevékenységek leválasztása opció (ami majdnem a keresési előzmények törlése gombnak felel meg), így ha akarjuk, a közösségi oldal nem kezd majd el olyan dolgokat reklámozni nekünk, amit most vettünk meg. Mark Zuckerberg két éve ígérte meg, hogy jön a funkció, és először tavaly augusztusban tesztelték néhány országban.

A gomb kicsit el van bujtatva. Az appban először fel kell hozni a menüt, majd a Beállítások és Adatvédelem legördülő menüi közül az Adatvédelmi hivatkozásokat kell kiválasztani. Ha itt eleget görgetünk lefelé, rábökhetünk a Facebookon kívüli tevékenységeid megtekintése és leválasztása opciót, ahol megtudjuk, hogy vannak appok és webhelyek, amik név szerint adják át a böngészési előzményeinket a Facebooknak.

Itt megnézhetjük, milyen oldalakkal köt össze minket a Facebook, és hogy mikor és hányszor látogattuk őket. Le is választhatjuk az előzményeket, amivel gyakorlatilag megtilthatjuk a Facebooknak, hogy összekösse velünk az adatokat. Az app figyelmeztet, hogy ki fog jelentkeztetni mindenhonnan, ahova a Facebook felhasználónkkal jelentkezünk be, de utána simán vissza lehet jelentkezni. A Facebook arra is felhívja a figyelmet, hogy a törlés után pont ugyanannyi reklámot fog mutatni, mint előtte, csak kevésbé lesznek személyre szabva.

A probléma az, hogy a Facebook ezután is gyűjti majd ezeket az adatokat, csak név nélkül, így azok nem lesznek hozzánk kötve.

A további opciókban megadhatjuk, hogy a jövőben hogyan kezelje az adatainkat, és letölthetjük azokat.

Még ha töröljük is az adatokat, valójában csak lecsatlakoztatjuk őket, így a korábbi információk is megmaradnak a Facebook birtokában.