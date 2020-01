Ha valaki leszokik a dohányzásról, esélyt ad a tüdejének a gyógyulásra

Egy, a Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerint amennyiben valaki leteszi a cigarettát, a károsodott sejtek helyébe újak, egészségesebbek lépnek majd, és ezzel csökkenhet a tüdőrák kialakulásának veszélye.

A vizsgálatokhoz a kutatók nemdohányzók, egykori dohányosok és jelenleg is dohányzó emberek tüdejéből vettek mintát. A dohányosoktól származó sejtek kilencven százalékánál mutáció lépett fel, és olyan elváltozásokat is találtak, amelyek rákos megbetegedéshez vezethetnek. Az egykori bagósoknál ezzel szemben sok volt az olyan egészséges sejt, amilyenekhez hasonlót azoknál találni, akik soha nem gyújtottak rá. Egészen pontosan a vizsgált sejtek negyven százaléka egészséges volt, ami ugye négyszerese a dohányosoknál tapasztaltaknak. Állításuk szerint még azoknál is, akik több évtizede keresztül cigarettáztak.

Hogy pontosan minek köszönhető ez a kedvező változás, azt egyelőre nem tudják, a kutatók feltételezései szerint vannak "tartaléksejtek", amelyek "arra várnak, hogy a károsodott sejtek helyébe léphessenek. Az igazsághoz pedig az is hozzátartozik, hogy a minta nem volt nagy, összesen 16 embertől vettek mintát: három gyermektől, négy felnőttől, aki soha nem dohányzott, hat felnőttől, akik már leszoktak, és három olyan személytől, akik még mindig cigarettáznak, és az is, hogy a kutatók főként a hörgőket vizsgálták, az alveolusokat (tüdőhólyagokat vagy léghólyagocskákat) nem, pedig ezek felületén történik meg a légcsere.

Az Egyesült Királyságban évente 47 000 embernél diagnosztizálnak tüdőrákot, és közel háromnegyedüket a dohányzással hozzák összefüggésbe. Azt eddig is lehetett tudni persze, hogy ha valaki leszokik, akkor szinte azonnal csökken a rák kialakulásának veszélye is, de korábban azt gondolták, ez csak annak köszönhető, hogy nem károsodik tovább a tüdő. Dr. Rachel Orritt, Cancer Research UK egyik vezetője szerint az új eredmények nagyon jó motiválóerővel bírnak, hiszen így a dohányosoknak kétszer olyan jó okuk van arra, hogy letegyék a cigarettát, hiszen ezzel nemcsak, hogy nem rontanak tovább az állapotukon, hanem megadják a lehetőséget arra, hogy a tüdejük valamelyest kompenzálja a károkat, amit ez a rossz szokás okozott. Ezt hangsúlyozta a tanulmány egyik szerzője, a Wellcome Sanger Institute munkatársa, Peter Campbell is.

(Forrás: BBC/France24)