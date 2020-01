Nem biztos, hogy a vuhani halpiacról indult a koronavírus

Bár mindenki készpénznek veszi, hogy a decemberben a kínai Vuhan városából indult koronavírus-járvány kiindulópontja a város halpiaca volt - a hol a tengeri herkentyűkön kívül mindenféle állatot árulnak a kígyóktól a denevéreken keresztül a disznókig - ezt a legújabb vizsgálatok eredményi már cáfolni látszanak.

A Lancet című vezető orvosi szakfolyóiratban közölt tanulmányban az első 41 ismertté vált megbetegedés kórlefolyását elemezték. Az első beteget december 1-én azonosították, tehát novemberben fertőződhetett meg.

És még csak a halpiac közelében sem járt.

A tanulmányban szereplő betegek közül 13-an vannak olyanok, akiknek semmi közük nem volt a halpiachoz. Az első beteg és a többi megbetegedés között sem találtak epidemiológiai kapcsolatot, vagyis valószínűleg nem ő fertőzte meg őket. Mindez arra utal, hogy a vírus már hosszabb ideje jelen volt a vuhaniakban, akik sokáig nem mutattak semmiféle tünetet, mégis fertőzték egymást. A halpiacot mindenesetre január 1-én bezárták.

A tanulmány adatai azt is megkérdőjelezik, hogy a kínai hatóságok által az első napokban szolgáltatott információk mennyire voltak pontosak. A tájékoztatásuk szerint január 10-ig 41 bizonyított eset történt, és az a szám több mint egy héten át nem is változott. Az sem felelt meg a valóságnak - noha a kínai fél ezt váltig állította - hogy a betegség nem vagy csak rosszul terjed az emberek között.

A Science-nek nyilatkozó kutatók úgy vélekedtek, hogy a kínaiaknak ismerniük kellett e 41 első beteg kórtörténetét már sokkal korábban is, így tudniuk kellett, hogy jelentős részük biztosan nem a halpiacon fertőződött meg. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a fertőzés nem a piacról indult ki, hanem azt is, hogy már korábban is terjedt a betegség emberek között.

Már 27 különböző betegből vett vírus génszekvenciája érhető el a Virological.org oldalon. Ezek elemzéséből megállapították, hogy

a betegeket fertőző vírusok legközelebbi közös őse október 1-én létezhetett.

Vagyis legalább ilyen régen kellett a fertőzésnek indulnia, de inkább régebben. A Lancet-cikk egyik szerzője, Cao Bin, a Fővárosi Orvostudományi Egyetem kutatója így értékelte a jelenlegi tudásunkat: