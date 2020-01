Infografika: a koronavírus sokkal halálosabb, mint az influenza, de a SARS-ot nem közelíti meg

Nemhogy különféle kórokozókat, de az azonos (vagy legalábbis közeli rokon) kórokozók okozta járványokat is rendkívül nehéz összehasonlítani. Hiszen mások maguk a vírusok, baktériumok, illetve más földrajzi, történelmi kontextusban okoztak járványt. Eltérő módon terjednek, eltérő szinte minden tulajdonságuk. Egy közös van bennük: gyorsan sok ember fertőznek meg, és a legveszélyesebbek sokakat is ölnek meg.

Az efféle összehasonlítások, minden gyengeségük ellenére is segíthetnek abban, hogy reálisan értékeljük a helyzetet. Általuk megbizonyosodhatunk afelől, hogy már korábban is volt hasonló járvány, ami nem hozta el a világvégét. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy most nem valami egyszerű nátháról van szó, amit csak felfúj a sajtó.

Infografikánkon négy korábbi járványt okozó betegség és a vuhani koronavírus halálozási rátáját, illetve az úgynevezett alap reprodukciós értékét hasonlítjuk össze. Utóbbi nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy egy fertőzött hány egészséges embert fertőz meg a járványügyi intézkedések hiányában. Amint látszik, a koronavírus semmilyen tekintetben nem kiemelkedő. Ugyanakkor világjárvány esetén az közepes mortalitás és a közepes fertőzési ráta is rengeteg ember életét követeli.