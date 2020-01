Népszerűbb a Huawei, mint az Apple

Igazán nem panaszkodhat az Apple Donald Trumpra, hiszen az Egyesült Államok elnöke mindent megtett azért, hogy a Huawei szorult helyzetben legyen. Ez nagyon bejött a kaliforniai cégnek 2019 utolsó negyedévében, amikor minden más gyártónál több mobilt adott el.

Ez sem volt elég ahhoz, hogy megtartsa a globális második helyét

A Huawei ugyanis minden szankció ellenére az egész évet nézve több telefont értékesített, mint az Apple, és a kaliforniai rivális eladásai csökkentek. Ekkora forgalommal a Samsung első helyének megszerzése sem tűnik elérhetetlennek, ami óriási fordulat lenne, a dél-koreai elektronikai óriás ugyanis nagyjából nyolc éve vezeti az eladásokat. A Huawei akkoriban még hatodennyi telefont adott el.

2019 eladások

(millió db) 2019 piaci részesedés 2018 eladások

(millió db) 2018 piaci részesedés Éves változás Samsung 298,1 21,8% 293,3 21,1% +2% Huawei 240,6 17,6% 206 14,8% +17% Apple 198,1 14,5% 212,2 15,3% -7% Xiaomi 125,5 9,2% 120,6 8,7% +4% Oppo 120,2 8,8% 116 8,3% +4% Egyéb 384,3 28,1% 441,4 31,8% -13% Összesen 1366,7 100% 1389,4 100% -2%

Most a Canalys piackutatása szerint 240 millió Huawei mobil talált gazdára, iPhone-ból pedig 200 millió fogyott, és a Samsung csak egy hajszállal maradt le a 300 millióról. Teljesen váratlan volt a Huawei 17 százalékos erősödése 2019-ben, miközben a többi kínai üstökös, az eladásokban negyedik helyen álló Xiaomi és az ötödik Oppo csak szerényebb 4-4 százalékot erősödött.

Az is tudni lehet, hogy a Huawei a hazájában, Kínában volt a legerősebb, forgalmának 60 százaléka onnan származik

A piackutatás "egyéb" kategóriájába sorolt sorában olyan ismert cégek sorakoznak, mint a Vivo, az LG, a Lenovo és a Moto, a Sony és a HTC, és ez a több tucat gyártó összesen adott el 384 millió készüléket világszerte, és összességében 13 százalékkal esett vissza a részesedésük. Eközben a teljes mobilpiac is szerény mértékben zsugorodik, 2019-ben 2 százalékkal kevesebb mobilt adtak el, mint a megelőző évben.

Nagy kérdés, hogy mit hoz a gyártóknak 2020, a Huaweinek ez lesz az első olyan éve, amikor már minden új telefonját a Google szoftverei nélkül kell eladnia. Eközben az a hír járja, hogy az Apple végre frissíti az SE modellt, a legolcsóbb készülékét, amivel darabszámban is erősödhet. Persze nem kell őket félteni, mert a mobilipar profitjának nagy részét így is úgy is ők viszik haza, és ezen nem fog változtatni, hogy lejjebb csúsztak az egyik ranglétrán.

