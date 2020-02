Heteken át titkolták a koronavírust

Kína sok nemzetközi sok dicséretet kapott a koronavírus-pánik közepette, hogy felhagyva régi szokásával, nem a rezsim tekintélyét és a titkolózást helyezte előtérbe, hanem a közérdeket, és mindenről beszámolt a nemzetközi nyilvánosságnak. A dologgal egyetlen gond van a New York Times tényfeltáró cikke szerint:

hogy nem igaz.

A jelek szerint ugyanis Kína addig tolta a klasszikus eltusolást, amíg csak lehetett, és keményen megdorgálta azokat, akik megpróbálták megkondítani a vészharangot.

Szakértők szerint ezzel lényegében már tavaly év végén, idén év elején dugába dőlt annak az esélye, hogy kontroll alatt sikerül tartani a vírust.

December: az első jelek

Egy kínai orvos, Li Venliang december 30-án egy közös csetszobában hívta fel ismerősei figyelmét, akikkel együtt járt az orvosira, hogy hét ember egy rejtélyes vírus tüneteivel karanténban van a kórházában.

Rémisztő! Megint a SARS?

– kérdezte a beszélgetés egyik részvevője.

Lit még aznap éjjel beidézték a vuhani egészségügyi hatósághoz, és kérdőre vonták, mégis hogy képzelte, hogy információkat osztott meg az esetről.

Három napra rá a rendőrség egy papírt nyomott az orra alá aláírásra, amelyben elismerné, hogy törvénytelen viselkedést tanúsított, amikor a vírusról beszélt.

A betegség a koronavírus volt.

A rendőrség lecsap a rémhírterjesztőkre

A betegségnek azóta már több mint 300 áldozata van, 14 380 megerősített fertőzés történt, és senki nem tudja, nagyságrendileg mik lesznek a végső számok. A világjárvány azonban elkerülhetetlennek látszik.

Bár időközben Kínában a világ egyik legszigorúbb karanténjét vezették be, több tízmillió embert vágtak el a külvilágtól, a jelek szerint már mindhiába. A New York Timesnak megszólaló szakértők szerint a kezdeti titkolózás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a vírus elszabaduljon. A betegség feltűnését követő két hétben ugyanis a helyi hatóságok befogták az orvosok száját, és nem engedték, hogy figyelmeztetést adjanak ki. A negatív hírek ugyanis nem tettek volna jót a vezetők reputációjának, ami különösen rosszul jött volna a januári éves tanácsülések előtt.

Amikor a vírus zérópontjaként emlegetett piacot lezárták, akkor is azt állították, hogy csak felújítási munkák miatt zár be a létesítmény.

December végén, miután kiderült, hogy Li Venliang beszélt a vírusról az interneten, a rendőrség nyomozni kezdett nyolc ember után, a vád: rémhírek terjesztése volt.

Nincs ok a pánikra

A vuhani egészségügyi szolgálat még aznap közleményt adott ki, miszerint valóban ápolnak néhány tüdőgyulladásos beteget, de a betegség gyógyítható és nincs ok a pánikra. Az esetet követően a szemész szakorvos Li Venliang visszament dolgozni. Január 10-én egy asszonyt kezelt zöldhályoggal, azonban nem tudta, hogy a páciens fertőzött.

Ekkor már Li Venliang is magában hordozta a koronavírust.

Fotó: Dr. Li Wenliang Dr. Li Venliang

Hu Hszaiohu, aki disznóhúst árult a Huanan Halpiacon, már decemberben érezte, hogy valami nincs rendben. A munkások sorra estek ki a munkából lázas megbetegedéssel, többet közülük karanténba helyeztek, de senki nem tudta miért. A helyi orvosok közben egyre értetlenebbül álltak az újabb és újabb tüdőgyulladásos betegek előtt, akik nem reagáltak a kezelésre.

A betegekben egy közös volt: a halpiacon dolgoztak.

Január elsején rendőrök érkeztek, hogy lezárják a piacot. A hivatalos ok felújítás volt, azonban nem munkások érkeztek, hanem vegyvédelmi ruhás emberek, akik a piac fertőtlenítésébe kezdtek. Ekkor kezdett a helyeiknek is gyanús lenni, hogy valami nincs rendben. Az előző nap a kínai hatóságok a WHO-nak is figyelmeztetést adtak ki, hogy

járvány van

Eltitkolták, hogy fertőző

Közben a városi tisztviselők tovább nyugtatták a vuhaniakat. Sorra jöttek ki a nyilatkozatok, miszerint a betegség nem terjed emberről emberre, és a járványt sikerült megállítani.

Minden előzetes adat nélkül optimizmust sugározni a közönség felé nagyon veszélyes hozzáállás

– mondta el a New York Timesnak Alexandra Phelan a Georgetown University immunológiai és mikrobiológiai intézetének munkatársa.

Kilenc nappal a piac lezárása után meghalt a vírus első áldozata, egy idős férfi, aki májbeteg és daganatos volt. A férfi a lezárás előtt a piacon vásárolt. Bár a férfi haláláról beszámoltak a hatóságok, egy dolgot nem említettek:

a férfi felesége is koronavírus tüneteit mutatta, pedig ő soha nem járt a piacon.

Miközben specialisták egy csoportja igyekezett azonosítani a vírust, amely az országban 2002-ben pusztító SARS-hoz mutatott hasonlóságot, a város egészségügyi alkalmazottai fű alatt elkezdték leadni egymásnak a drótot, hogy

a dolog sokkal súlyosabb, mint azt gondolják.

Lü Hisziaohong, az egyik helyi kórház orvosa már december 25-én értesült róla, hogy a betegség egyre terjed az egészségügyi alkalmazottak között, három héttel azelőtt, hogy a kormány beismerte volna: a betegség emberről emberre terjed.

Lü nem mert nyilvánosság elé állni, azonban titokban értesített egy iskolát, amelyik egy másik nagy piac mellett fekszik.

A progresszív lépés

Január első hetére a vuhani 5-ös számú kórház ügyeletére egyre több ember érkezett koronavírusos tünetekkel, sokszor családtagok. Nem volt kétség többé, a vírus emberről emberre terjed. Január 7-én kapott nevet a vírus (nCoV), négy nappal később a kínaiak nyilvánosságra hozták a vírus genetikai térképét a világ előtt – ez volt az a lépés, amelyet sokan méltattak, mint előremutató lépést a rezsim részéről.

ekkor Január 11-én járunk, szűk egy hónappal a járvány első jelei után.

Azonban a helyi politika még ezután és előnyt élvezett. Hupej tartomány vezetősége még januárban is egyértelművé tette, hogy kerülni kell a pánikkeltést, és tilos járványról beszélni. Azonban ahogy az első halottak bekerültek a hírekbe, és a betegség felütötte a fejét Kína határain kívül is, a pekingi felső vezetés is felkapta a fejét, és Vuhanba küldték az ország egyik legismertebb epidemiológusát, Csung Nansant, aki a SARS-járvány idején is kivette a részét a munkából.

A beismerés

Ekkor már nem volt hely a mismásolásnak, január 20-án Csung bejelentette az állami televízióban: a vírus emberről emberre terjed, és már az egészségügyi dolgozók közül is több mint egy tucat elkapta.

Ekkor 3 halottja volt a vírusnak, 11 nappal később 200.

Két nappal később karanténba zárták a 11 milliós várost. A lakosság ekkor értette meg, hogy nagyon komoly baj van. Tömegek özönlöttek a repterekre és vonatállomásokra, hogy kimeneküljenek Vuhanból, mielőtt a 23-ra virradó hajnalban életbe lép a karantén.

Én szóltam!

Időközben a Legfelsőbb Népbíróság közleményben bírálta a rendőrségi nyomozást, amelyet az ellen a Li ellen indítottak, aki még decemberben megpróbálta figyelmeztetni a nyilvánosságot. „Könnyebb lett volna kordában tartani a koronavírust, ha az emberekhez eljutnak a kezdeti »pletykák«, és elkezdenek maszkot hordani, valamint extra tisztasági elővigyázatosságokat tenni még decemberben.” – olvasható a közleményben.

Li jelenleg kórházban lábadozik, szöveges üzenetben nyilatkozott a New York Timesnak. „Ha a hatóságok közzétették volna a kezdettől fogva a vírussal kapcsolatos információkat, most sokkal jobb lenne a helyzet. Nagyobb nyitottság és transzparencia kéne.”

(Borítókép: Védőruhát viselő emberek fertőtlenítenek Vuhanban 2020. január 30-án. Fotó: Hector Retamal / AFP)