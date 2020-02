A WHO főigazgatója szerint a járvány kontrollálható

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója hétfő délelőtt a világszervezet genfi központjábnan beszélt a WHO végrehajtó bizottsága előtt, és úgy fogalmazott, hogy megteszik Kínában a megfelelő óvintézkedéseket, akkor a koronavírus-járvány továbbra is ellenőrzés alatt tartható. Ehhez az kell, hogy a külföldi terjedés továbbra is csekély, illetve lassú maradjon.

Az MTI tudósítása szerint Gebrejeszusz szerint nem kell olyan drasztikus intézkedéseket életbe léptetni, amelyek végletesen felforgatnák a nemzetközi forgalmat, illetve a kereskedelmet. A WHO ajánlása szerint az országoknak csak bizonyítékok alapján, és megfontoltan szabad cselekedniük. Fel kell lépni az álhírek és a félretájékoztatás ellen.

Ezért a Google együttműködésével a koronavírust illető keresések eredményei között a WHO ajánlásai jelennek majd meg először.