Végre itt a Vine reinkarnációja

Nagyon-nagyon-nagyon sokan szerették a Vine közösségi appot, amely szűk négy évig, 2013 elejétől 2016 végéig működött, és hat másodperces videók megosztását tette lehetővé (helló TikTok!). Amikor a tulajdonos Twitter bejelentette, hogy vége, több mint kétszázmillió felhasználó siratta a már-már külön művészeti ággá vált, de legalábbis roppant szórakoztató platformot. Dom Hofmann, a Vine társalapítója 2017-ben bejelentette ugyan, hogy a Twittertől független úton-módon a Vine utódján dolgozik, de mostanáig kellett várni, hogy végre elinduljon az új szolgáltatás – a Byte.

Az iOS-re és Androidra kiadott app 2020. január 25. óta érhető el, és a bő egy hét alatt több mint 1,3 millióan töltötték le, írja a Techcrunch. A statisztikák jól mutatják, hogy hol volt igazán népszerű a Vine: az Egyesült Államokban, ahonnan több mint 900 ezer letöltést regisztráltak.

A Byte elődjéhez hasonlóan roppant egyszerű: hat másodperces videókat lehet vele a netre föltölteni és megosztani követőinkkel. A rikító színekkel operáló app olyan mint például az Instagram, lehet kommentelni és lájkolni a videókat, ezen kívül le is lehet tölteni és külső alkalmazásokban valamint saját profilunkon megosztani "rebytolni". A nagyítóval jelzett felfedező oldalon rengeteg kategóriába rendezve lehet böngészni más felhasználók felvételei közt, nincs viszont – egyelőre – remixelési, filterezési lehetőség, nem lehet egymásba úsztatni videókat, szóval egy sor olyan funkcionalitás hiányzik, ami például a TikTokban vagy a Snapchatben megvan.

Dom Hofmann nem titkolt célja, hogy a Byte-hoz csábítson egy sor ismert és kedvelt tartalomgyártót, akiknek segítene még több pénzt keresni – amivel cserébe természetesen a saját "mikro szórakoztatóipari" üzletét is pörgetné. Tervei közt szerepel a partnerségi program felfuttatása, amire máris fogadja a jelentkezéseket az önjelölt Byte-influenszerektől – ennek leendő sikerét jelezheti, hogy olyan egykori Vine-sztárokból lett TikTok-sztárok lettek most Byte-sztárok, mint Chris Melberger, Joshdarnit vagy Lance Stewart.

Akadnak viszont nem túl kellemes jelenségek is a Byte indulása körül. Sokan panaszkodnak a botok tömeges megjelenésére, amik teleszpemmelik a kommentszekciót kölcsönös követést kérve és ígérve. Különösen sok a pornós spam-account, ami főként azért aggasztó, mert az app kezdetben 12+-os besorolást kapott (most épp "szülői felügyelet ajánlott"), azaz elvileg sok gyerek is használhatja. Szintén sok a panasz a hamis felhasználói profilokra, a hírességek nevét lefoglaló, nevükben posztoló felhasználókra. Ezekre a kezdeti problémákra egyébként gyors takarítást ígért a Byte.

Nehezebben szabályozható viszont, hogy a rendes felhasználói tartalom jó része simán máshonnan lopott tartalom és komoly része felnőtt kategóriába esik. Akadnak bőven vaskos, pornóval határos poénok, ízléstelen, erőszakos, sokszor fölháborító felvételek droghasználatról, gyermekbántalmazásról vagy épp aktuálisan a koronavírus áldozatairól – és ezeket az algoritmus rendszeresen beválogatja a népszerű videókategóriák feedjeibe, bőven kínálva lehetőséget arra, hogy gyerekek szembesüljenek sokkoló, esetleg traumatizáló tartalmakkal. (Arról nem is beszélve, hogy semmi nem akadályozza, hogy gyerekek maguk készítsenek és osszanak meg egymással és a nagyvilággal ilyen tartalmakat.)

A "régen minden jobb volt" elv jegyében mondható, hogy a Vine idejében is voltak furcsa, meghökkentő videók bőven, de a Vine java szívderítően vicces és kreatív tartalom volt, ami a Byte túlnyomó részére jelenleg nem áll.