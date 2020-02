Kínai kutatók szerint két meglévő gyógyszer is hatásos a koronavírus ellen

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Reuters jelentése szerint világszerte pozitívan reagáltak a tőzsdék arra keddi hírre, ami szerint egy kínai egyetemen két olyan gyógyszert is kifejlesztettek, amik hatékonyak az új koronavírus ellen. Szerdán a magyar sajtóban az MTI rövid híre alapján gyorsan el is terjedt, hogy "a kínai Changjiang napilap keddi beszámolója szerint a Csöcsiang Egyetem kutatói előállítottak két olyan szert is, amely hatékony a vírus ellen", de konkrétumokat nem lehetett megtudni az állítólagos ellenszerekről.

A kínai internetes oldalakat szemlézve viszont kiderül, hogy a Csöcsiang Egyetem (Zhejiang University) kutatói

két már létező gyógyszer, az Abidol és a Darunavir nevű készítményekkel végeztek sikeres kísérleteket,

és kedden azt közölték, hogy áttörést értek el a lázzal, súlyos tüdőgyulladással járó betegség kezelésében. Ebből következik, hogy nem új oltóanyagról, vagy a vírus okozta betegséget kezelő új gyógyszerekről van szó: az Abidol influenza ellen használt láz- és fájdalomcsillapító szer, míg a Darunavir (avagy Prezista) HIV/AIDS kezelésben használt szer.

A kutatócsoportot Li Lancsuan, a vuhani egyetem elismert epidemiológus professzora vezeti. Az általuk végzett elsődleges tesztek során sikerült a 2019-nCoV vírus szaporodását meggátolni – igaz még csupán laborkörülmények között. Azt is bejelentették, hogy a HIV-ellenes szer, a Kelizhi, amihez korábban nagy reményeket fűztek, hatástalan a koronavírus elleni küzdelemben.

Bár embereken még nem tesztelték, Li Lancsuan azt javasolta, hogy a nemzeti egészségügyi bizottság mihamarabb vegye fel a két gyógyszert, az Abidolt és a Darunavirt a koronavírus elleni küzdelem eszköztárába. A Csöcsiang Egyetem kórházának elnökhelyettese azt közölte, hogy a két gyógyszert hamarosan alkalmazni fogják a vírus által megbetegített páciensek kezelése során.

A keddi bejelentés óta kritikus hangvételű elemzések is megjelentek, amik szerint hiába van szó korábban, más betegségek kezelésében bevált szerekről, meglehetősen korai csupán in vitro tesztek alapján kijelenteni, hogy találtak ellenszert a vírusra, mindenképp szükség van alapos állatokon, majd embereken végzett tesztekre is.