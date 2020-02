Mégis beteg lett a koronavírusos anyától született újszülött

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A WHO cáfolja azokat a sajtóértesüléseket, amely szerint áttörő jelentőségű gyógyszereket fedeztek fel az új koronavírussal fertőzött betegek kezelésére – írja az MTI.

Egy kínai televízió arról számolt be, hogy a Csöcsiangi Egyetem kutatói hatékony gyógyszert találtak az új vírusra, míg a brit Sky News szerint kutatók jelentős áttörést értek el a védőoltás kifejlesztésében.

A sajtóhírekre reagálva Tarik Jasarevic, a WHO szóvivője kijelentette: nincsenek ismert terápiák a 2019-nCov vírus ellen, és a WHO véletlenszerű ellenőrző próbákat javasol a hatékonyság és a biztonságosság mérésére. Egy kórokozó elleni védőoltás kidolgozása és tesztelése rendszerint éveket vesz igénybe, és gyakran jár kudarcokkal.

A tudósok szerint még az új technológiáknak köszönhető gyorsított ütemben is legkorábban idén júniusban kerülhet abba az új koronavírus elleni védőoltás, hogy embereken is kipróbálják.

A fertőzött betegeiket kezelni kívánó orvosok feltehetően más vírusfertőzésekre alkalmazott, engedélyezett gyógyszerekkel próbálkoznak, hogy lássák, van-e hatásuk, amíg az új gyógyszerek fejlesztés alatt vannak.

A Gilead amerikai gyógyszergyár közölte, hogy az új koronavírus által megfertőzött kínai betegeken megkezdte egy Remdesivir nevű kísérleti szer tesztelését, de hangsúlyozta, hogy a munka jelenleg kutatási szakaszban van.

A CCTV kínai televízió szerint a vuhani gyermekkórház orvosai közölték, hogy a koronavírussal fertőzött várandós nők átadhatják a vírust a még meg nem született gyermeknek. Az orvosok azután nyilatkoztak így, hogy február 2-án egy fertőzött nő gyermeknek adott életet, és az újszülöttnél 30 órával később megállapították a koronavírus jelenlétét.

Az újszülött stabil életjeleket mutatott, nem volt lázas és nem köhögött, de légzési elégtelenség jelentkezett nála.

Figyelmet kell szentelnünk annak, hogy a fertőzés anyáról gyermekre is terjedhet

– mondta Cseng Ling-kong, a vuhani gyermekkórház újszülött osztályának főorvosa.

A kórház egy másik eset részleteit is közzétette, amelyben egy újszülött egészségesen született január 13-án. A dajkánál később mutatták ki a vírus jelenlétét, az anyánál pedig napokkal később. A csecsemőnél csak január 29-én jelentkeztek a tünetek.

Azt egyelőre nem tudhatjuk biztosan, hogy a csecsemő dajkája fertőzte-e meg az anyát, aki továbbadta a vírust a gyermekének. Azt viszont megerősíthetjük, hogy a gyerek koronavírussal fertőzött emberekkel volt szoros kapcsolatban, ami annyit jelent, hogy az újszülöttek is megfertőződhetnek. Egyik gyermek állapota sem válságos.

Vuhan a gócpontja a december 31-én kezdődött járványnak, amely azóta több mint 20 országba jutott el. Kínában - Hongkongot és Makaót nem számítva - a járványnak 494 halottja van, 24 630 megbetegedést erősítettek meg.

Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti programjának ügyvezető igazgatója közölte, hogy február 11-12-én szakértői konferenciát rendeznek Genfben, hogy meghatározzák a kutatási-fejlesztési projektek elsőbbségeit a gyógyszer, a diagnosztika és az oltóanyag kidolgozása terén.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója pedig bejelentette: az elkövetkező három hónapban 675 millió dollárra (205 milliárd forint) van szüksége az Egészségügyi Világszervezetnek járvány megfékezésére, illetve arra, hogy segíthessenek a szegényebb országoknak is felkészülni a vírusfertőzés esetleges további terjedésére. Elismerte, hogy az összeg magasnak tűnik, de jóval alacsonyabb annál a számlánál, amellyel akkor szembesülnénk, ha nem foglalkoznánk már most a felkészüléssel.

Hozzátette, hogy az utóbbi 24 órában rekordszámú ember halálát okozta a járvány. Tájékoztatása szerint a fertőzések 80 százalékát a közép-kínai Hupej tartományban észlelték, s a megbetegedések 99 százaléka Kínára korlátozódik.

Megértjük, hogy az emberek aggódnak. De most nem szabad pánikba esni. Ésszerűen kell cselekedni, amíg még van időnk a járványt kordába szorítani

– mondta a WHO főigazgatója.

Végül elmondta, a WHO 250 ezer tesztkészletet küldött szét világszerte 70 labornak az új megbetegedések gyorsabb kimutatása érdekében, emellett félmillió darab arcmaszkot és 350 ezer pár orvosi kesztyűt is küldtek 24 országba. Bejelentette azt is, hogy nemsokára egy többnemzetiségű szakértői csoport indul Kínába.

(Borítókép: Karanténba kényszerült páciens röntgenfelvételeit ellenőrzi védőruhás egészségügyi dolgozó egy vuhani szállodában 2020. február 5-én. Fotó: MTI / EPA / Costfoto / YFC)