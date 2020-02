Meleg januárral indult az év

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az idei volt a legmelegebb január globálisan és Európában is, ahol 3,1 Celsius-fokkal haladta meg az átlaghőmérséklet az 1981 és 2010 közötti januári átlaghőmérsékleteket, közölte kedden a Copernicus Climate Change Service (C3S), az Európai Unió Földet és a klímaváltozást megfigyelő kutatóprogramja.

Északkelet-Európa a nagy részén különösen magas volt az átlaghőmérséklet, a térség nagy részén 6 Celsius-fokkal többet mértek, mint az 1981-2010 közötti időszakban, írták a kutatók jelentésükben. Európában 2007 januárja volt az eddigi legmelegebb, a mostani rekord 0,2°C-fokkal magasabb.

A januári globális átlaghőmérséklet 0,03 Celsius-fokkal haladta meg az eddig rekordot, amelyet négy éve, 2016 januárjában mértek.

Különösen Európa északi és keleti részein, leginkább Skandináviában és Oroszországban mértek a korábbiaknál jóval magasabb hőmérsékleteket januárban. Norvégiában a meteorológiai adatgyűjtés kezdete, azaz 1900 óta a mostani január volt a második legmelegebb - úgy, hogy közben megdőlt a januári csúcshőmérséklet rekordja is.

A C3S adatai szerint a Kárpát-medencében – így Magyarországon is – az átlagnál kissé hidegebb volt a mostani január, ahogy Európa déli részein is szokatlanul alacsony átlaghőmérsékletekről számoltak be.