A 15 éves Google térkép azt is meg fogja mondani, meleg van-e a buszon

Emlékszik még arra az időre, amikor ha elment egy új helyre, kellett szerezni egy papírtérképet, amivel sikerül eljutni a pontos címre? Lehetőleg frisset, amin az új utcák és negyedek és a legújabb forgalmi rend is szerepel. Ma meg a telefon már azt is pontosan jelzi, ha valahol dugó van, kivéve persze, ha egy művész éppen megbolondítja a térkép algoritmusát.

A Google Térkép 15 évvel ezelőtt, 2005. február 8-án indult útnak, néhány hónappal később pedig már olyan újítások érkeztek hozzá, mint a Google Earth vagy a közlekedési fennakadások valós idejű követése. Jen Fitzpatrick, a Google Térkép vezetője elmondta, hogy akkoriban teljesen őrült ötletnek tűnt egy részletes világtérkép megalkotása, nem hogy élőben mutassa a forgalmat vagy megmondja, hol kell bekanyarodni.

Az egyik első projekt, amin a Térkép kapcsán dolgoztam, az volt, hogy megtaláljam, hol áll legjobban kézre a nyomtatási ikon a felhasználóknak, mert akkor mindenki úgy használta, hogy kinyomtatta az útvonalat

– mondta Fitzpatrik, aki egyébként elárulta, hogy a jobb felső sarok volt az ideális hely.

Ma már több mint 220 országról van nagy felbontású és jó minőségű térképük, átlagosan 1 milliárd kilométert vezetnek az emberek úgy, hogy a Google Térkép navigálja őket, és nagyjából 200 millió vállalkozásról érhető el a szolgáltatáson belül információ, és értékelni is lehet őket.

Rengeteget változott a közlekedés és a térképkészítés is

Fotó: google

A Google Térkép indulása óta eltelt 15 évben a taxik mellett megjelent a közösségi autómegosztás, sőt a telekocsi-szolgáltatás is. A legújabb trend pedig az, hogy egy utazáson belül több közlekedési eszközt is használnak az emberek, például biciklivel mennek a vonatállomásra. Az elvárások is változtak, már nemcsak annyi érdekli őket, hogyan jutnak el egyik pontból a másikba, hanem az is, hogy hol találnak egy jó pizzázót a környéken, mik a látnivalók arra, amerre járnak, mi van nyitva, és mikor szokott a legnagyobb tömeg lenni a buszon.

A technológia folyamatos fejlődésének, a gép tanulásnak és a mesterséges intelligenciának köszönhetően rendkívül felgyorsult a térképek készítése, és olyan helyekről is pontos térkép készülhet, amikről korábban nem. Olyan új funkciók is lehetővé váltak, mint a tavaly bemutatott Live View, ami kiterjesztett valóságban mutatja meg a környék látnivalóit: az ember megáll Budapest közepén, és a kiterjesztett valóság élőben, mintha csak a kamerát nézné az illető, megmutatja, merre van a Halászbástya. Ez a funkció egyébként a Szigeten és más fesztiválon lenne kifejezetten hasznos, mikor az ember nem pontos útvonalra kíváncsi, csak az érdekli, hogy milyen irányba kellene elindulni. Ez a funkció egyébként hamarosan megújul, és nemcsak azt mutatja majd meg, hogy merre kell elindulni, de azt is, hogy milyen messze van, ahova el akarunk jutni.

Új funkciókkal ünnepelnek

Megújul az Google Térkép ikonja, és maga az app is, hogy a legfontosabb funkciók jobban kézre álljanak. Ehhez több új fület is lehet majd találni az alkalmazásban:

Továbbra is a Felfedezés fülön lesznek az értékelések, információk, éttermek, környékbeli látványosságok.

Az Ingázás fül segít abban, hogy a lehető leghatékonyabb módon jusson el az ember oda, ahova szeretne. Ebbe beletartozik az is, hogy különböző közlekedési módok között is jól váltson az applikáció, és hogy be lehessen állítani a napi útvonalat, hogy például szóljon, hogy hamarabb kellene elindulni, mert forgalmi fennakadás van, és el fog késni a munkahelyéről.

Egy külön fül áll majd rendelkezésre arra, hogy egyszerűbben tudjon helyeket ajánlani, vagy jelezze, ha nyílt egy jó kávézó a környéken.

A frissítések vagy új információk fülön a helyi idegenvezetőktől érkeznek majd ajánlások, vagy a sokszor látogatott kedvenc helyének a frissítéseit látja, például, ha megváltozott a nyitvatartási rend.

Tavaly óta megjósolja az alkalmazás, hogy mennyire lesz zsúfolt egy tömegközlekedési eszköz, márciustól pedig néhány régióban az is kiderül majd, hogy működik-e a légkondi a villamoson.

Ugyanis arra a lehetetlennek tűnő dologra vállalkozik a Google, hogy megmondja, milyen a hőmérséklet a tömegközlekedési eszközökön. Sok sikert megjósolni, mikor nyitja ki egy utas a légkondis villamoson az ablakot, hogy jöjjön be egy kis meleg, bár a hármas metrón egyszerű lesz megjósolni, hogy nyáron ott is kánikula van.

Ezen kívül segítséget szeretnének nyújtani abban, hogy mozgássérülteknek vagy babakocsival közlekedőknek mikor érkezik megfelelő járat, hogy van-e például vonatokon csak nőknek fenntartott kocsi (ahol létezik ilyesmi), elérhető-e biztonsági szolgálat, vagy legalább be van-e kamerázva a járat, Japánban pedig azt is megmondja, hogy hány kocsival érkezik a vonat, hogy nagyobb eséllyel találjon magának valaki ülőhelyet.

Jön az inkognitó mód a térképekre is

Nem kell mindent megosztani a Google térképével, hogy használni tudja. Lehet választani inkognitó módot, ami nem köti össze a helyadatokat a felhasználó Google-fiókjával, de visszamenőleg is törölheti, hogy hol járt, 18 hónapnál tovább pedig alapbeállítás szerint sem tárolják majd az adatokat.