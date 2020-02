Alapjaiban rengetheti meg a kínai digitális diktatúrát a koronavírus

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Kína két tartományában – Hupej és Csöcsiang közterületein – kötelező védőmaszkot hordani az új koronavírus-járvány miatt. A rendelet csak ezeken a területeken tízmilliókat érint, de az ország más területein is, főleg a nagyvárosokban, rengetegen hordanak az arc nagy részét eltakaró maszkot.

Az, hogy az utcákon szinte csak védőmaszkos embereket látni, váratlanul egy sor technológiai eredetű frusztrációt eredményezett a mindennapi életben: egy sor arcfelismerésen alapuló technológia csak korlátozottan tud működni –írja a Quartz. A mindennapi élet számos területén ugyanis arcfelismerésen alapul rengeteg rutinszerű vagy kényelmi szolgáltatás, amik működésében most zavart okoznak a maszkok: nem nyílnak ki a lakóházak ajtajai a védőmaszkban érkező lakók előtt, nem oldja fel a képernyőzárat az okostelefon, nem működik a reptereken az automatikus beszállás, és így tovább.

Kínában meglehetősen előrehaladott állapotban van a másfél milliárd állampolgár arcképes azonosításán, megfigyelésén alapuló gazdasági-politikai rendszer kiépítése, amit elemzők előszeretettel neveznek digitális diktatúrának. Térfigyelő kamerák kiterjedt hálózata, arc-, testtartás-, sőt járásfelismerő algoritmusok gondoskodnak róla, hogy minden egyes kínai állampolgár beazonosítható legyen. Aki nem hódol be, az kizárja magát a szociális rendszerből, nem utazhat szabadon, nem részesül azokból a társadalmi, gazdasági előnyökből és jutalmakból, amikből az államhoz lojális állampolgárok igen.

Ezt a digitális elnyomó rendszert is támadja most az új koronavírus. Hongkongban például az elmúlt év erőszakba torkolló tüntetési nyomán a megfigyelési technológiákat ott is alkalmazó kormányzat kifejezetten megtiltotta az arcot takaró maszkok viselését, a december óta tartó járványügyi helyzetben a tiltás visszájára fordult.

Az országot behálózó digitális megfigyelőrendszer akadozása miatt a kínai hatóságok kénytelenek visszanyúlni régebbi elnyomó technikákhoz: arra biztatják polgáraikat, hogy szükség esetén jelentsék föl egymást – írja a New York Times. Ez elsősorban a járvány megfékezését célzó lépés, de nyilvánvalóan működik a bűnmegelőzés és a politikai elnyomás terén is.

A kínai politikai-társadalmi rendszert eléggé megviseli az új, rendkívül gyorsan terjedő járvány, aminek kezdeti kezelésében csúfos kudarcot vallottak a hatóságok, és emiatt meglehetősen nagy és hangos az elégedetlenség az országban. Hogy a digitális diktatúra döccenése ehhez mit, hogyan, mekkora mértékben tesz hozzá, egyelőre nehéz megítélni.

(Borítókép: Kevin Frayer/Getty Images Hungary)