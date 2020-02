Kína odacsap a Google Play Áruháznak

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A világ öt legnagyobb mobilgyártójából három létrehoz egy közös platformot, hogy csak egy helyre kelljen feltölteni appokat, ám azok mégis mindegyik gyártó készülékén elérhetők legyenek- írja a Reuters. A Global Developer Service Alliance (GDSA) tagja lesz a Huawei, a Xiaomi, valamint a BBK két márkája, az Oppo és a Vivo.

A világszerte eladott mobilok 40 százalékát érinti ez a bejelentés.

Leginkább azért volt szükség egy közös platformra, mert a Google Play Áruház nem érhető el Kína területén, mindegyik gyártó saját appboltot működtet, és ez túl sok fejfájást okoz a fejlesztőknek, több helyen kell gondozni és frissen tartani ugyanazokat az appokat. Részben ezt az adminisztrációs terhet vennék le a vállukról azzal, hogy elég lesz egyszer publikálni az appot, és az magától megjelenik mindegyik bolt kínálatában.

Persze arra is jó lehet GDSA, hogy megtörje a Google Play Áruház globális erőfölényét. Az amerikai keresőóriás alkalmazásboltja most is úgy működik, ahogyan a GDSA fog, a publikált appok Kínán kívül mindegyik androidos készüléken elérhetők, legyen az Samsung, Sony, LG, HTC vagy bármilyen más gyártmány.

A GDSA eleinte kilenc régióra és országra fókuszál, Kína mellett többek közt India, Indonézia, Oroszország és Malajzia területén lesznek elérhetők az oda feltöltött appok.

Nehéz elkerülni azt a gondolatot, hogy ez lehet Kína ellenszere a Donald Trump által generált kereskedelmi háborúra, amelyben nagyon megnehezítették a Huawei dolgát. Most nem érhető el a Google Play Áruház a Huawei új mobiljain, és a kínai gyártó nehezen tudja meggyőzni a világ fejlesztőcégeit, hogy az ő szoftverboltjában is kiadják az appjaikat. Éppen most írtunk helyzetjelentést arról, hogy kevés a Magyarországon releváns tartalom az App Gallery nevű boltjukban.

A GDSA erősen katalizálhatja a Huawei által elindított folyamatot, hiszen a fejlesztők egy csapásra az idehaza szintén nagyon népszerű Xiaomi ügyfeleit is elérhetik.

Ha összejön a kínai cégek terve, az évente több milliárd dollárban mérhető mínuszt jelenthet a Google-nek. A Play Áruházban eladott szoftverek árából 30 százalékot kap, amelyből egy elemzés szerint 2019-ben 8,8 milliárd dollár folyt be a céghez.

(Borítókép: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)