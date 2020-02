Megdőlt az antarktiszi melegrekord

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A meteorológiai adatgyűjtés kezdete óta nem mértek olyan meleget az Antarktiszon, mint február 6-án, írja a The Guardian. Az új rekord 8 tized fokkal magasabb érték, mint az eddigi legmagasabb, 2015 márciusában mért 17,5 Celsius-fokos hőmérséklet: az Esperanza nevű argentin kutatóbázis hőmérője csütörtökön 18,3 Celsius-fokot mutatott.

#Antártida | Nuevo récord de temperaturas 🌡️



Este mediodía la Base #Esperanza registró un nuevo récord histórico (desde 1961) de temperatura, con 18,3°C. Con este valor se supera el récord anterior de 17,5°C del 24 en marzo de 2015. Y no fue el único récord... pic.twitter.com/rhKsPFytCb — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2020

A Dél-Amerika felé nyújtózó Antarktiszi-félsziget (aminek csúcsán az Esperanza bázis is található) a világ egyik leggyorsabban melegedő területe. A Meteorológiai Világszervezet (World Meteorological Organization – WMO) adatai szerint a félsziget az elmúlt ötven évben 3 fokot melegedett és a térség szinte összes gleccsere olvadásnak indult.

Az Esperanza bázison mért csütörtöki csúcshőmérséklet a kontinens hőmérsékleti rekordja, a teljes antarktiszi régió – azaz Földünk déli hatvanadik szélességi fokától délre lévő területek rekordja még nem dőlt meg: 1982 januárjában 19,8 fokot mértek az Antarktiszi-félszigettől észak-keletre, a déli szélesség 60. fokától kicsivel délebbre lévő Signy-szigeten.

A WMO rekordokat hitelesítő bizottságának tagja James Renwick, a wellingtoni Victoria Egyetem klímakutató professzora, aki szerint az új rekordot még ellenőrizni kell, de alapvetően nincs kétsége afelől, hogy az argentin bázis mérési eredménye hiteles, mivel az Esperanza 1961 óta működő meteorológiai állomását jól karbantartják az ott dolgozó kutatók.

Renwick szerint figyelemreméltó, hogy az új rekord megszületésére kevesebb mint öt évet kellett várni, és a melegedés mértéke csaknem egy teljes fok. Az, hogy öt éven belül kétszer is megdőlt a legmagasabb hőmérséklet rekordja, arra figyelmeztet, hogy a déli jeges kontinens a globális átlaghoz képest gyorsabban melegszik. "Ki tudja meddig él az új rekord? Lehet, hogy hamarabb megdől, mint gondolnánk" – mondta a professzor.

#Antártida | Nuevo récord de temperaturas 🌡️



Este mediodía la Base #Esperanza registró un nuevo récord histórico (desde 1961) de temperatura, con 18,3°C. Con este valor se supera el récord anterior de 17,5°C del 24 en marzo de 2015. Y no fue el único récord... pic.twitter.com/rhKsPFytCb — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2020

James Renwick és több, vele egyetértő kutatók szerint a térségben jelenleg meglehetősen komplex és változékony időjárási viszonyok uralkodnak (ne feledjük: a déli féltekén még nyár van), de ezek mellett nagy valószínűséggel a globális fölmelegedés hatásának is betudható a hőmérsékleti rekord, és a félsziget gyorsuló fölmelegedése igen riasztó jelzés a klímakutatók számára. Nerilie Abram, az ausztrál nemzeti egyetem klímakutatója – aki szerint akár rövidujjú pólóban is simán el lehet lenni a térségben – arra figyelmeztetett, hogy az elmúlt kétezer évre visszatekintve is példa nélküli ilyen fokú melegedés: "Még kis mértékű melegedés is hatalmas energiatöbbletet eredményez, ami a jég olvadásához vezet. A következmény pedig a félszigeti selfjegek összeomlása."

(Borítókép: az Esperanza bázis. Fotó: Adriana Tamayo/VW Pics/Universal Images Group via Getty Images Hungary)