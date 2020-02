Újabb népes műholdraj kezdett keringeni a Föld körül

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Sikerült pályára állítani a brit OneWeb telekommunikációs vállalat mind a 34, most fellőtt műholdját az orosz Szojuz-2.16 hordozórakéta és a Fregat-M gyorsítóblokk segítségével, közölte pénteken a Roszkozmosz orosz állami vállalat.

A műholdalkat szállító hordozórakéta pénteken startolt a bajkonuri űrrepülőtérről. A fellövést eredetileg decemberre tervezték. A távközlési műholdak pályára állítása három és fél órán át tartott, és kilenc szakaszból állt. Az elsőben két műhold vált le a Fregatról, a továbbiakban pedig, mintegy húszpercenként újabb négy. A műholdak jelenleg 450 kilométer magas pályán keringenek, ezt később fokozatos emelik majd, egészen 1200 km magasságig.

Az első hat OneWeb-műholdat a Francia Guayana-i Kourouból bocsátották fel egy Szojuz-SzT űrhajóval, 2019. február 28-án. A OneWeb egy 672 egységből álló műholdhálózatot szeretne kiépíteni, amellyel olcsó internet- és telefonszolgáltatást biztosítana világszerte. A cég műholdrendszere a tervek szerint jövőre lesz képes az egésznapos kapcsolatot biztosítani, de az üzleti alkalmazás már idén megkezdődik.

A Roszkozmosz, az Arianespace és a OneWeb között 2015-ben megkötött megállapodás szerint a brit cég műholdjait összesen 21 Szojuz rakéta viszi az űrbe Kourouból és Bajkonurból. A felek további öt rakétaindítás opciójáról is megegyeztek.

A OneWeb a most föllőtt internetszóró műholdjaival a második cég, amely nagy műholdraj telepítéséhez fogott. A SpaceX ugyanis tavaly májusban kezdte meg kiépíteni a saját Starlink nevű hálózatát, négy starton már túl is vannak, az első hatvan teszműhold után három sikeres föllövéssel további 180 (összesen tehát 240) Starlink állt 550 kilométer magas Föld körüli pályára – a tervezett 12 ezerből.

A hírek szerint más cégek is szeretnének saját internetszóró műholdkonstellációkat az űrbe juttatni, így például az Amazonnak is vannak erre vonatkozó tervei. Mint arról már többször is írtunk, az űr magáncégek műholdrajaival való telezsúfolásának a csillagászok nagyon nem örülnek, ugyanis az alacsony Föld körüli pályán mozgó műholdcsapatok nagy mértékben zavarják a földi csillagászati távcsövek működését, befolyásolják a kutatók eredményeit, sőt, a jövőben konkrét veszélyt is jelenthetnek a Földre, amennyiben egy felénk tartó veszélyes aszteroidát miattuk nem vesznek észre.

(Borítókép: a OneWeb műholdjai Bajkonurban, startra való felkészítés közben. Fotó: OneWeb)